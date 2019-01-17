Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir, bankaların isimlerini kullanarak...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.01.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir, bankaların isimlerini kullanarak...

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Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir, bankaların isimlerini kullanarak...

Siber dolandırıcılar, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarıyla bankaların isimlerini kullanarak çok sayıda kullanıcının mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Sponsorlu reklamlara tıklayan kullanıcıların banka hesaplarını boşaltan dolandırıcılar, daha sonra sosyal medya hesaplarını eski isim ve haline getirerek suçun diğer kullanıcıların üzerine kalmasını hedefliyor.

Siber dolandırıcılar, ilk aşamada kullanıcıların şifre ve hesap bilgilerini öğrenmek Twitter’da ‘takipçi artırma’, ‘profilime kimler baktı’ gibi siteler ve uygulamaları kullanıyor. CNN TÜRK'ten Çağlar Gödek'in haberine göre; dolandırıcılar bu verilerle ele geçirdikleri hesapları, bankaların resmi sosyal medya hesabıymış gibi düzenledikten sonra, sponsorlu reklamlar vererek gönderdikleri mesajların diğer kullanıcıların önüne düşmesini sağlıyor.

PROMOSYON, ÖDÜL TUZAĞI

Dolandırıcılar banka hesabı gibi düzenlenmiş bu hesaplarla promosyon, ödül, yarışma mesajları paylaşarak diğer kullanıcıların paylaştıkları bağlantılara girmesini hedefliyor. Dolandırıcılar bu yöntemle bağlantılara giren kullanıcıların kimlik ve hesap bilgilerini ele geçiriyor. Dolandırıcıların geliştirdikleri bu yeni yöntemle hem hesabı çalışan kullanıcılar hem de bu çalınan hesaplardan dolandırılan kullanıcılar mağdur oluyor. Kullanıcılar ayrıca Twitter’ın bu şekilde dolandırıcılık yapan siber dolandırıcılardan reklam almasını sert bir şekilde eleştirerek konuyla ilgili bir çözüm bulunmasını istiyor. Dolandırıcılar, banka sayfaları gibi düzenledikleri hesaplardan yaptıkları paylaşımlarla kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

AYARLARDAN VERİLEN İZİNLERİ KALDIRIN

Eğer siz de daha önce takipçi artırma, profilime kimler baktı gibi sitelere giriş yaptıysanız ayarlardan bu sitelere verdiğiniz izinleri kaldırmanız gerekiyor. Ayrıca olası bir durumu engellemek için şifrenizi değiştirmenizde fayda var.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

- Banka ve büyük şirketlerin sosyal medya hesaplarında ‘mavi tık’ bulunuyor. Öncelikli olarak buna dikkat etmek gerekiyor.

- Takipçi hesaplarını kontrol etmek gerekiyor. Türkiye’deki bankaların hepsinin Twitter’da yüksek sayılarda takipçisi bulunuyor.

- Olası bir dolandırıcılık durumuyla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız hemen bankanızı arayarak durum ile ilgili bilgilendirme yapın.

- Kişisel bilgilerini isteyen hesaplar ve bağlantılara asla güvenmeyin. Hiçbir banka müşterisinden bilgilerinin tamamını istemez. Sadece güvenliğin teyit edilmesi amacıyla birkaç soru sorar.

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