Dikkat! Probiyotik aşı değil

Aşı reddinin 23 binlere ulaştığını Hürriyet aracılığı ile duyuran Prof. Dr. Mehmet Ceyhan probiyotiklerle ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

DENETİM ALTINA ALINSIN

“Probiyotiklerin hastalıklardan koruması günümüzde abartılarak sunulmaya başladı. Bu da insanların aşı yaptırmamasının bir diğer nedenini oluşturuyor. Çünkü ‘gripten korur, ishalden korur’ gibi reklam cümleleri halkı kötü anlamda etkiliyor ve insanlar daha pahalı olmasına karşı probiyotik alıp kendileri içiyor, çocuklarına içiriyor ancak aşı vurdurmuyor. Aşının reklamı yapılamazken probiyotiklerin her yerde reklamı var. Her çocuk yılda 10-12 defa ateşli hastalık geçirebilir ancak probiyotik reklamlarında ‘çocuğunuz 5-6 kez ateşleniyorsa kullanın’ deniyor.

Bu söylemler de mutlaka denetim altında olmalı. Üstelik probiyotiklerle ilgili gösterilmiş bir çalışma etkinliği de yok. Olsa bunlar zaten ilaç olurlardı. Bunların mutlaka Sağlık Bakanlığı kontrolünde olması gerekiyor. Artık ‘şu hastalığa iyi’ gibi cümleler kurulmamalı. Probiyotik kullanımı kontrol altına alınmalı. Aksi halde bu aşı reddini daha da arttıracaktır.”