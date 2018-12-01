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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
01.12.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Dikkat! Polis bugün denetimlere başladı, cezası var...

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Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında Bolu Dağı'nda denetim yapıldı.

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  • Dikkat Polis bugün denetimlere başladı, cezası var…
  • Dikkat Polis bugün denetimlere başladı, cezası var…
  • Dikkat Polis bugün denetimlere başladı, cezası var…
  • Dikkat Polis bugün denetimlere başladı, cezası var…
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Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.     

Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri ile D-100 kara yolu Bolu Dağı güzergahında denetim yapan Kaynaşlı Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.     

Kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi.     

Kaynaşlı Bölge Trafik Amiri Komiser Ahmet Yaman, yaptığı açıklamada, uygulamanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini ve denetimleri sürdürdüklerini söyledi.     

Bolu Dağı'nın Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından olduğunu vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:     

"Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışma olduğundan trafik D-100 kara yolundan sağlanıyor. Mevsim itibarıyla zorlu bir geçiş olduğu için kış lastiği burada oldukça önem kazanıyor. Sürücülerin daha güvenli bir yolculuk yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Kış lastiği sadece yasal zorunluluğu değil sürücülerin can güvenliği için oldukça önemli. Biz de bu durumu kendilerine anlatıyoruz."     

Bu arada, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de şehirler arası otobüs terminalinde kış lastiği uygulamasını sürüdürüyor.     

Terminale giriş çıkış yapan araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, kış lastiği olmayan ve lastikleri gerekli diş derinliğine ulaşmayan sürücülere ceza uyguluyor.

KURALA UYMAYAN ARAÇ SAHİPLERİNE KESİLEN CEZA…

Ticari araçlar için başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2019'da sona erecek. Kurala uymayan araç sahiplerine uygulanan 715 liralık ceza, 1 Ocak 2019'dan sonra 885 liraya yükselecek.

Plakasız modifiyeli araca büyük ceza
Plakasız modifiyeli araca büyük ceza!
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