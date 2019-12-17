Dikkat! Peş peşe son dakika sis uyarıları... 3 gün sürecek!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurtta etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde meydana gelecek sisin, özellikle gece ve sabah saatlerinde yoğun olarak görülmesi bekleniyor.

Trakya ve Marmara'nın güneyinde yarından itibaren üç gün boyunca yoğun sis görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sis görülmesi bekleniyor.

BURSA DA LİSTEDE

Bursa Valiliği'nden yoğun sis uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemiz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle 17.12.2019-20.12.2019 tarihleri arasında (Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri boyunca), Bursa'nın kıyı kesimleri hariç geri kalan kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

TRAFİĞE DİKKAT

Meteorolojiden Edirne ve çevresi için de 3 gün sis uyarısı geldi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha etkili olacağı ön görülen sis için sürücülerin, görüş mesafesinden dolayı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiliyor.

SELİMİYE SİS NEDENİYLE GÖZDEN KAYBOLDU

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği, Selimiye Cami, sis nedeniyle adeta gözden kayboldu. Kentin bir diğer simgelerinden olan tarihi taş köprüler de sis nedeniyle gözden kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden sis hadisesi ile ilgili uyarı geldi. 17-20 Aralık 2019 tarihleri arasında sisin bölgede etkili olacağı belirtildi. Söz konusu sis hadisesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sürücülerin trafikte daha dikkatli seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

YER YER YOĞUN

Çankırı, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta cuma gününe kadar sis etkili olacak.



Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurtta etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale il geneli ile Bartın, Düzce ve Zonguldak'ın iç kesimlerinde cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

GECE VE SABAHA DİKKAT

Meteoroloji Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta cuma gününe kadar yoğun sis etkili olacağını bildirdi.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta 20 Aralık Cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YÜKSEK BASINÇ

Kastamonu ve Çorum'da gelecek 3 gün boyunca sis etkili olacağı bildirildi.



Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurtta etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Kastamonu ve Çorum'un iç kesimlerinde cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

3 GÜN SÜRECEK

Meteoroloji tarafından Malatya, Elazığ ve Bingöl'ün de yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi için 3 gün boyunca yoğun sis beklendiğini belirtilerek, araç sürücüleri ile vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarı açıklamasında, “Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle önümüzdeki 3 gün, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’da gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

DÜZCE VALİLİĞİ DE UYARDI

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak vatandaşlara sis uyarısında bulundu.

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yurdumuz üzerinde bulunan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle bölge genelinde görülen sis hadiselerinin Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale il geneli ile Bartın, Düzce ve Zonguldak’ın iç kesimlerinde Cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere etkili olacağı tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

BAŞKENTTE DE KENDİNİ GÖSTERDİ

Ankara’yı sabah saatlerinde etkisi altına alan yoğun sis, şehre hakim tepelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Ankara güne yoğun sisle uyandı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü. Çankaya’nın sırtlarını kaplayan siste binalar gözden kaybolurken, şehre hakim tepelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehrin sembollerinden olan Kocatepe Camii ve Ankara Kalesi de sis bulutunun altında kaldı.

Meteoroloji genel müdürlüğü ve bölge müdürlüklerince görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksama olmak üzere karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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