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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
29.11.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Dikkat! Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi…

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Dikkat! Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi…

Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından Edirne'de dünden bu yana etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İstanbul'da ise bugün çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Trakya ile gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Bilecik, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Eskişehir'in kuzey ve batı çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları, Muğla ve Isparta'nın güneydoğusu ile akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında Marmara ve Batı Karadeniz'de hissedilir derecede olmak üzere kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, Marmara'da zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 10

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21

Bursa: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 10

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve puslu, gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve puslu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 14

 

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