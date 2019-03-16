Dikkat! Meteorolojiâ€™den son dakika uyarÄ±sÄ± geldi: Kar ve saÄŸanakâ€¦
Meteorolojiâ€™den gelen son uyarÄ±lara gÃ¶re Ankara'nÄ±n yÃ¼ksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar bekleniyor. Hatay'Ä±n gÃ¼ney kesimleri ile DiyarbakÄ±r, Batman, BingÃ¶l'Ã¼n gÃ¼neyi, Bitlis, ÅžÄ±rnak, Siirt ve Hakkari Ã§evrelerinde de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.
YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, DoÄŸu Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun doÄŸusu, Karadeniz, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile Ankara, KÄ±rÄ±kkale ve Ã‡ankÄ±rÄ± Ã§evrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'da yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, BatÄ± ve DoÄŸu Karadenizin iÃ§ kesimlerinin yÃ¼ksekleri, DoÄŸu Anadoluâ€™nun kuzey ve doÄŸusu ile Ã‡ankÄ±rÄ±, Kayseri, Sivas ve Ankara'nÄ±n yÃ¼ksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Hatay'Ä±n gÃ¼ney kesimleri ile DiyarbakÄ±r, Batman, BingÃ¶l'Ã¼n gÃ¼neyi, Bitlis, ÅžÄ±rnak, Siirt ve Hakkari Ã§evrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son dakika bilgilerine gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iÃ§ ve kuzeydoÄŸu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacaÄŸÄ±, batÄ± kesimlerde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n genellikle gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ±, kuzeybatÄ± kesimler ile zamanla batÄ± bÃ¶lgelerde kuzeyli yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor.
MARMARA'DA SICAKLIK ARTACAKÂ
Marmara BÃ¶lgesi'nde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lge genelinde parÃ§alÄ± bulutlu hava bekleniyor.Â Â Â Â Â Â Â
SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ± bÃ¶lgede, rÃ¼zgarÄ±n gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± (lodos) yÃ¶nlerden orta kuvvette esmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â Â Â Â
BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:
Ankara: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, sabah saatlerinde yÃ¼ksek kesimleri karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 8
Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± bulutlu 13
Ä°zmir: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 15
Adana: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15
Bursa: ParÃ§alÄ± bulutlu 13
Antalya: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 20
Samsun: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 10
Trabzon: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 10
Erzurum: Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 2
DiyarbakÄ±r: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor 10
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