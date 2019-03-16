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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
Ä°STANBUL (Ä°HA)
16.03.2019 - 09:12, Son GÃ¼ncelleme:

Dikkat! Meteorolojiâ€™den son dakika uyarÄ±sÄ± geldi: Kar ve saÄŸanakâ€¦

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Dikkat! Meteorolojiâ€™den son dakika uyarÄ±sÄ± geldi: Kar ve saÄŸanakâ€¦

Meteorolojiâ€™den gelen son uyarÄ±lara gÃ¶re Ankara'nÄ±n yÃ¼ksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar bekleniyor. Hatay'Ä±n gÃ¼ney kesimleri ile DiyarbakÄ±r, Batman, BingÃ¶l'Ã¼n gÃ¼neyi, Bitlis, ÅžÄ±rnak, Siirt ve Hakkari Ã§evrelerinde de kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, DoÄŸu Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun doÄŸusu, Karadeniz, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile Ankara, KÄ±rÄ±kkale ve Ã‡ankÄ±rÄ± Ã§evrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'da yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, BatÄ± ve DoÄŸu Karadenizin iÃ§ kesimlerinin yÃ¼ksekleri, DoÄŸu Anadoluâ€™nun kuzey ve doÄŸusu ile Ã‡ankÄ±rÄ±, Kayseri, Sivas ve Ankara'nÄ±n yÃ¼ksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Hatay'Ä±n gÃ¼ney kesimleri ile DiyarbakÄ±r, Batman, BingÃ¶l'Ã¼n gÃ¼neyi, Bitlis, ÅžÄ±rnak, Siirt ve Hakkari Ã§evrelerinde kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son dakika bilgilerine gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iÃ§ ve kuzeydoÄŸu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacaÄŸÄ±, batÄ± kesimlerde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n genellikle gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ±, kuzeybatÄ± kesimler ile zamanla batÄ± bÃ¶lgelerde kuzeyli yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SICAKLIK ARTACAKÂ

Marmara BÃ¶lgesi'nde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lge genelinde parÃ§alÄ± bulutlu hava bekleniyor.Â Â Â Â Â Â Â 

SÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ± bÃ¶lgede, rÃ¼zgarÄ±n gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± (lodos) yÃ¶nlerden orta kuvvette esmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â Â Â Â 

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

Ankara: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, sabah saatlerinde yÃ¼ksek kesimleri karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 8

Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± bulutlu 13

Ä°zmir: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 15

Adana: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Bursa: ParÃ§alÄ± bulutlu 13

Antalya: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu 20

Samsun: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 10

Trabzon: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 10

Erzurum: Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 2

DiyarbakÄ±r: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor 10

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