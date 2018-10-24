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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA - AA
24.10.2018 - 08:53, Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji’den önemli uyarı geldi…

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Son dakika: Meteoroloji’den önemli uyarı geldi…

Meteoroloji’den yapılan son dakika değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Şanlıurfa hariç Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Şanlıurfa hariç Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Tunceli, Muş, Bitlis, Bingöl ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, Marmara'da kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ntalya için gök gürültülü sağanak uyarısı  - Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor     

ANTALYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ UYARI

Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.     

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre, Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın iki saatlik periyotta kuvvetli olacağının tahmin edildiği duyuruldu.     

Açıklamada, 07.00-09.00 saatlerinde etkili olacak sağanak süresince ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı 22

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.10.2018-2)
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