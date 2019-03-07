Dikkat! Meteoroloji'den 5 kente çığ uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıya göre, bugünden itibaren pazartesi gecesine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da eğimi fazla ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
Açıklamada, oluşması muhtemel çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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