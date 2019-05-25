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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.05.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

Dikkat! Meteoroloji geceyi işaret etti ve uyardı... Sürecek!

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Dikkat! Meteoroloji geceyi işaret etti ve uyardı... Sürecek!

Van, Hakkari ile Siirt ve Şırnak'ın doğu, Ağrı'nın güney ve doğusunda yarın öğlene doğru etkili olacak rüzgarın, güneybatı yönlerden akşam saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan Ağrı'da etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları ile araçlar zarar gördü. Meteoroloji Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini de açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Van, Hakkari ile Siirt ve Şırnak'ın doğu, Ağrı'nın güney ve doğusunda öğlene doğru rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın güneybatı yönlerden akşam saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KARADENİZ'DE SAĞANAK

Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Karabük, Bartın, Kastamonu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI'DA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Ağrı'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları ile araçlar zarar gördü.

İl merkezinde öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları, kısmen ya da tamamen yerinden sökülüp sokak ve caddelere düştü.
Düşen parçaların çarptığı bazı evler ve araçlarda hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri de fırtına sonrası binaların hasar gören çatılarında, düşme tehlikesi olan malzemelere karşı tedbir alıp düşen çatı parçalarını temizlemeye çalıştı. Olay sebebiyle endişeli anlar yaşayan bazı vatandaşlar, fırtınanın dinmesiyle iş yerlerinin önünü temizledi.

Vatandaşlardan Sabahattin Aktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınanın şiddetli olduğunu anlatarak, büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Fırtınanın bir anda başladığını ifade eden Aktay, "Ben otoparkın bulunduğu yerde içeride oturmuştum. Hangi binadan geldiğini görmediğimiz çatı ve tahtalar camı kırdı. Korktum ve ben de dışarı çıkıp başka bir tarafa doğru koştum. Fırtına otoparktaki araçlara da zarar verdi." diye konuştu.

İstanbul'da sağanak yağış
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