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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
05.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dikkat! Meningokok

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Dikkat! Meningokok

ÇOCUK Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, dünyada çocuklarda menenjit ve kan dolaşımı enfeksiyonlarının en önemli ve sık nedenleri arasında meningokok hastalığı olduğunu söyledi.

Tezer, “Soğuk algınlığı gibi bulgularla başlayıp, saatler içerisinde hastalığın ağır bulguları ortaya çıkabilir. Neticesinde 24 saat içerisinde yüzde 10-15 oranında ölüm ya da yüzde 15-20 oranında sağırlık, görme kaybı, epilepsi, uzuv kayıpları görülebilir” dedi. Tezer meningokok hastalığı ve aşılama ile ilgili özetle şu bilgileri verdi:

% 10-15 ÖLDÜRÜR

“Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu hastalıklara Meningokok hastalığı denir. Dünyada meningokok salgınları zaman zaman görülse de bazen 2-3 vakanın bile salgın olarak tanımlanacağı unutulmamalı. Soğuk algınlığı gibi bulgularla başlayıp, saatler içerisinde hastalığın ağır bulguları ortaya çıkabilir. Neticesinde 24 saat içerisinde yüzde 10-15 oranında ölüm ya da yüzde 15-20 oranında sağırlık, görme kaybı, epilepsi, uzuv kayıpları gibi ağır sekeller görülebilir. Geçmişte de günümüzde de en çok çocukları etkiliyor. Askeri birlikler, hac gibi kalabalık yaşam alanları, vücudumuzda bazı koruma faktörlerinde eksiklik, dalağın ister kaza ister başka sebeplerden dolayı olmaması durumu hastalık için risk faktörüdür.

EN İYİ AŞI KORUR

Neisseria meningitidis’in 13 tane tipi var. Bunlardan 5 tipi insanda hastalık yapar. Bu tipler A, B, C, Y ve W. Meningokok hastalığına karşı bugüne kadar tavsiye edilen en iyi korunma yöntemi aşılama. Bu 5 tipe karşı aşı gerekli. Ancak, 5 tipin bir arada olduğu aşı yok. İlerleyen yıllarda teknolojik gelişmelerle beraber 5’inin bir arada olduğu aşı üretilecek. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Meningokok hastalığını yakın takip etmekte, hangi tiplerin ülkemizde olduğunun analizini yapmaktadır. Yakın geçmiş ve şu anki verilerden ülkemizde vaka artışının olmadığı, hastalığın olağan şekilde seyrettiği görülüyor. Türkiye’de Ulusal Aşılama Şemasında meningokok aşısı bulunmuyor. Ancak Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Bilim Kurulu’nun belirlenmiş olduğu risk gruplarına Bakanlık tarafından meningokok aşıları yapılıyor. Hekimler, ailelere Meningokok hastalığı hakkında bilgi vermeli, aşı yaptırmak isteyen ailelere de gerekli önerilerde bulunmalı.”

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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