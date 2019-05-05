Dikkat! Meningokok
ÇOCUK Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, dünyada çocuklarda menenjit ve kan dolaşımı enfeksiyonlarının en önemli ve sık nedenleri arasında meningokok hastalığı olduğunu söyledi.
Tezer, “Soğuk algınlığı gibi bulgularla başlayıp, saatler içerisinde hastalığın ağır bulguları ortaya çıkabilir. Neticesinde 24 saat içerisinde yüzde 10-15 oranında ölüm ya da yüzde 15-20 oranında sağırlık, görme kaybı, epilepsi, uzuv kayıpları görülebilir” dedi. Tezer meningokok hastalığı ve aşılama ile ilgili özetle şu bilgileri verdi:
% 10-15 ÖLDÜRÜR
“Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu hastalıklara Meningokok hastalığı denir. Dünyada meningokok salgınları zaman zaman görülse de bazen 2-3 vakanın bile salgın olarak tanımlanacağı unutulmamalı. Soğuk algınlığı gibi bulgularla başlayıp, saatler içerisinde hastalığın ağır bulguları ortaya çıkabilir. Neticesinde 24 saat içerisinde yüzde 10-15 oranında ölüm ya da yüzde 15-20 oranında sağırlık, görme kaybı, epilepsi, uzuv kayıpları gibi ağır sekeller görülebilir. Geçmişte de günümüzde de en çok çocukları etkiliyor. Askeri birlikler, hac gibi kalabalık yaşam alanları, vücudumuzda bazı koruma faktörlerinde eksiklik, dalağın ister kaza ister başka sebeplerden dolayı olmaması durumu hastalık için risk faktörüdür.
EN İYİ AŞI KORUR
Neisseria meningitidis’in 13 tane tipi var. Bunlardan 5 tipi insanda hastalık yapar. Bu tipler A, B, C, Y ve W. Meningokok hastalığına karşı bugüne kadar tavsiye edilen en iyi korunma yöntemi aşılama. Bu 5 tipe karşı aşı gerekli. Ancak, 5 tipin bir arada olduğu aşı yok. İlerleyen yıllarda teknolojik gelişmelerle beraber 5’inin bir arada olduğu aşı üretilecek. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Meningokok hastalığını yakın takip etmekte, hangi tiplerin ülkemizde olduğunun analizini yapmaktadır. Yakın geçmiş ve şu anki verilerden ülkemizde vaka artışının olmadığı, hastalığın olağan şekilde seyrettiği görülüyor. Türkiye’de Ulusal Aşılama Şemasında meningokok aşısı bulunmuyor. Ancak Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Bilim Kurulu’nun belirlenmiş olduğu risk gruplarına Bakanlık tarafından meningokok aşıları yapılıyor. Hekimler, ailelere Meningokok hastalığı hakkında bilgi vermeli, aşı yaptırmak isteyen ailelere de gerekli önerilerde bulunmalı.”
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