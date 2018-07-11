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    Dikkat! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı

    AA
    11.07.2018 - 01:27 | Son Güncelleme:

    Shakira'nın İstanbul'da vereceği konser nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vodafone Park'ta gerçekleşecek konser nedeniyle Küçük Çiftlik Caddesi Şehitler Tepesi'ne dönüşlerin, stat arkası Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza gerisinden kapatılarak Dolmabahçe istikametine akım verilmeyeceğini, Taksim-Harbiye yönü ve Bomonti Tünel'in de kapatılacağını duyurdu.

    Açıklamada, "Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak, Mete Caddesi’nden Bedri Karafakioğlu Caddesi istikametine akım verilmeyecek, Kadırgalar ışıklardan Kadırgalar Caddesi istikametine akım verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel çıkışından kapama yapılarak akım stat arkasına gönderilemeyecek." denildi.

    Açıklamada, alternatif güzergahlara ilişkin, "Teşvikiye Caddesi Süleyman Seba Caddesi istikameti, Mete Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular, Taksim istikameti, Mecidiyeköy istikameti, Sıraselviler Caddesi, Mete Caddesi, Cumhuriyet Caddesi istikameti, Mete Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi istikameti Tarlabaşı , Refik Saydam Caddesi istikameti, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Barbaros Bulvarı istikameti, Piyalepaşa Bulvarı ve Hürriyettepe ışıklar istikameti" bilgisi paylaşıldı.

    Shakira, El Dorado Dünya Turnesi kapsamında saat 21.00'de sahne alacak.


    Shakira konser için İstanbul’daLübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira yarın düzenlenecek konseri için İstanbul'a geldi. Latin pop ve Latin rock müziğinin önemli isimlerinden olan sanatçı, "El Dorado Dünya Turnesi" kapsamında Vodafone Park'ta sahne alacak.
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    Etiketler: trafiğe kapatılacak yollar
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