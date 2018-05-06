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    Dikkat! Ä°stanbul'da bu yollar trafiÄŸe kapalÄ±

    Soner HASIRCIOÄžLU /Ä°STANBUL,(DHA)Â
    06.05.2018 - 06:55 | Son GÃ¼ncelleme:

    CUMHURBAÅžKANIÂ Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla BakÄ±rkÃ¶y Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan AK Parti Ä°stanbul 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.Â 

    Saat 03.00 itibari ile trafiÄŸe kapatÄ±lanyollar ÅŸÃ¶yle;

    E-5 Kuzeyden AtakÃ¶y Sinan Erdem Spor Salonu ayrÄ±mlarÄ±, Adnan Kahveci BulvarÄ±ndan gelen akÄ±m ( BahÃ§elievler'in iÃ§inden gelen akÄ±m AtakÃ¶y BulvarÄ±na verilmeyecek E-5 kuzeye yÃ¶nlendirilecek.E-5 GÃ¼ney yan yoldan Mustafa, SarÄ±Ã§iÃ§ek BulvarÄ±na baÄŸlantÄ± (AtakÃ¶y giriÅŸleri Sinan Erdem Spor Salonu) kapatÄ±lacak. Mustafa SarÄ±Ã§iÃ§ek BulvarÄ±na baÄŸlÄ± sokak ve caddeler (E-5 Kuzey GÃ¼ney yan yol Kuzey yan yol ve Adnan Kahveci BulvarÄ±ndan gelen akÄ±m.

    Saat 07.00 itibari ile trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ise;

    E-5 Kuzey BahÃ§elievler ayrÄ±mlarÄ±,Ahmet Yesevi Caddesi Ã‡obanÃ§esme E-5 yan yol caddesine katÄ±lÄ±m (D-100 GÃ¼ney yan yol) akÄ±m kavÅŸaktan geri yÃ¶nlendirilecek,Ã‡obancesme E-5 yan yol Caddesi'nden (D-100 GÃ¼ney yan yol) akÄ±m ( Yenibosna Petrol Ofisi ilerisinden ) transite gÃ¼neye yÃ¶nlendirilecek,

    UÄŸur Mumcu BulvarÄ± AtakÃ¶y BulvarÄ± istikameti 03.029 numaralÄ± IÅŸÄ±klardan kesilecek,Strasburg Caddesinden akÄ±m kapatÄ±lacak, akÄ±m U dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yaptÄ±rÄ±lÄ±p geriye yÃ¶nlendirilecek,Dr. Remzi KazancÄ±gil Caddesine baÄŸlÄ± cadde ve sokaklar,BehÃ§et Kemal CaÄŸlar Caddesine baÄŸlÄ± cadde ve sokaklar, AÃ§Ä±k Deniz Sokaktan AtakÃ¶y BulvarÄ±na baÄŸlantÄ±, Gerekirse Sahil Kennedy Caddesinden ( AtakÃ¶y 5. KÄ±sÄ±m kavsak ) Kuzey ve GÃ¼neyden Adnan Kahveci BulvarÄ± ve Strasburg Caddesine baÄŸlantÄ± kapatÄ±lacak Adnan Kahveci BulvarÄ± ve Strasburg Caddesine baÄŸlanan cadde ve sokaklar kapatÄ±lacak, E-5 GÃ¼ney yoldan Ã‡obanÃ§esme E-5 yan yol caddesine baÄŸlantÄ±, Ã‡obanÃ§esme E-5 yan yol caddesine baÄŸlÄ± cadde ve sokaklar,AtakÃ¶y BulvarÄ±na baÄŸlÄ± cadde ve sokaklar, KiltbayÄ±r Sokaktan AtakÃ¶y BulvarÄ±na ve Dr. Remzi KazancÄ±gÄ±l Caddesine katÄ±lÄ±m

    Alternatif gÃ¼zergahlar ise ÅŸÃ¶yle;

    D-100 Kuzey Yol AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Ä°stikameti, D-100 GÃ¼ney Yol HaliÃ§ Ä°stikameti, Ä°ncirli Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol, Sahil Kennedy Caddesi GÃ¼ney Yol, Ä°zzetin Ã‡alÄ±ÅŸlar Caddesi Ã‡obanÃ§eÅŸme KoÅŸuyolu BulvarÄ±, Yeni HavalimanÄ± Caddesi

    Etiketler: istanbul , Trafik , kapalÄ± yollar , gÃ¼ndem
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