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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.01.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Dikkat! Herkes tehlikede... Gelen mesajı yanıtladı, dolandırıldı...

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Dikkat! Herkes tehlikede... Gelen mesajı yanıtladı, dolandırıldı...

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir genç, cep telefonuna 500 TL fatura gelince sosyal medya hesabından kendisine mesaj atan kişilerce dolandırıldığını anladı. 

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve sosyal medya arkadaşından "Hediye çeki kazandım senide düşündüm, cep telefonun faturalı mı” şeklinde mesaj alan 20 yaşındaki Sefa Topaktaş, arkadaşı zannettiği kişiye "evet" cevabını verdi. Topaktaş’ın cep telefonu numarasını isteyen dolandırıcı kendisine mesaj göndereceğini ve büyük harflerle gelen mesajı "evet" yazarak cevaplaması halinde hediye kazanacağını söyledi.

Arkadaşı zannettiği dolandırıcının dediklerini harfiyen yapan Sefa Topaktaş, aradan geçen süre zarfında hediye çeki beklerken telefon faturası 500 TL gelince dolandırıldığını anladı.

"Ben düştüm siz düşmeyin" diyen Sefa Topaktaş, “Bu tür mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu biliyorum. Fakat o esnada düşünemiyorsun. Meğer arkadaşın sosyal medya hesabı dolandırıcılar tarafından çalınmış. Sosyal medyada bu tür mesajlar atan ve arkadaşınız zannettiğiniz kişi aslında bir dolandırıcı olabiliyor" şeklinde konuştu. 

 

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