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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.11.2018 - 07:21, Son Güncelleme:

Dikkat! Google’da ‘yetkili servis’ tuzağı

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Dikkat! Google’da ‘yetkili servis’ tuzağı

Google gibi arama motorlarına ilan vererek kendilerini üst sıralara çıkaran sahte yetkili servisler hem vatandaşı dolandırıyor hem de kişisel veri güvenliğini riske atıyor.

Dolandırıcıların her gün yenilenen numaralarına şimdi de servis ve tedarik ağları eklendi. Google gibi arama motorlarına ilan vererek kendilerini üst sıralarda gösteren sahte yetkili servisler, yüzlerce kişiyi dolandırdığı gibi kişisel veri güvenliğini de tehlikeye atıyor. Sahte yetkili servis numarasının en çok kullanıldığı sektörlerin başında ise arıtma cihazları, televizyon, çamaşır makinesi, kombi, buzdolabı ve uydu sistemleri geliyor.

İTHAL PARÇA NUMARASI

Sabah’tan Metin Can’ın haberine göre; Dolandırıcılık yöntemi şu şekilde çalışıyor: Bulunduğunuz semtteki yetkili servis numarasını bulmak için Google'da arama yaptığınızda sayfanın en üstünde X markasının yetkili servisiymiş gibi görünen dolandırıcılara ait internet adresleri yer alıyor. Aynı zamanda 850 ve 444 ile başlayan numaralar da bu tezgâhı destekliyor. Telefonda görüştüğünüz kişi sizin kişisel bilgilerinizi de alarak ön ödeme talep ediyor. Eğer bu ödemeye sizi ikna edemez ise adresinize sahte bir usta gönderiyor. Çoğu zaman ehliyetsiz de olan bu ustalar ilk etapta ürünü tamir etmiş gibi yapıp sizden para alma yoluna gidiyor. Başarılı olamazsa, 'ithal parça gerekiyor şu kadar ödeme yaptıktan sonra parçanızı gelip takacağız' diyor. Parayı tahsil eden dolandırıcıya bir daha ulaşılamıyor. Vatandaş dolandırıldığını gerçek yetkili servise ulaşınca anlıyor. Gerçek servis geldiğinde ise ürünün başkaları tarafından açıldığı gerekçesiyle garanti belgesini iptal etme durumu doğuyor.

SUDAKİ TEHLİKE BÜYÜK

Arıtma cihazlarında yapılan dolandırıcılık ise halk sağlığını tehdit eder nitelikte. Zira yılda bir değiştirilmesi gereken filtreler için çağırdığınız sahte yetkili servisler, aynı ya da başkalarına ait ikinci el filtreleri takıp paranızı alıyor.

GOOGLE'A SORMA KENDİ SİTESİNE GİT

Problemin kaynağında ise ünlü arama motoru Google'ın daha fazla para kazanma hırsı yatıyor. Zira Google aramalarında üst sırada çıkmak için tek yapmanız gereken bu kuruma reklam parası yatırmak. Bu konuyla ilgili bir denetimi bulunmayan Google'ı seçen dolandırıcılar bu sayede kendilerini kurumsal bir kimlik gibi gösterebiliyor. Marka yetkilileri ise, yetkili servis aramalarını Google üzerinden değil o markanın resmi web adresi üzerinden yapılmasını tavsiye ediyor.

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