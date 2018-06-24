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    Dikkat geçersiz oy kullanmayın! Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz?

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 10:46 | Son Güncelleme:

    24 Haziran günü milletvekili oy pusulasının nasıl olacağı günler öncesinde belli oldu. Pusulalarda iki ittifak, dört partinin yer alması nedeniyle oy verme işlemi biraz daha kafa karıştırıcı gözüküyor. YSK, ‘siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılması’ nedeniyle nasıl oy kullanılacağı ve oyların hangi durumda geçerli sayılacağı gibi soruları. örneklerle yanıtladı

    Türkiye yeni seçim için sandık başına gitmeye başladı. Saat 08:00 itibariyle oy verme işlemi tüm yurtta başladı. Oy verme işlemi saat 17:00'ye kadar sürecek.Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirleyecek olan vatandaşlar, oy verme işlemini sorunsuz gerçekleştirebilmek için geçerli ve geçersiz oy pusulalarını inceliyor. Peki, Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz sayılacak? İşte, YSK’nın 18 farklı duruma göre hazırladığı örnek oy pusulaları!

     

    SEÇİM GECESİ ANLIK SONUÇLAR HURRİYET.COM.TR'DE

    KULLANDIĞINI OY GEÇERSİZ SAYILMASIN

    Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran tarihindeki seçimlere ilişkin örnek oy pusulaları yayınladı. Örnek pusulalarda hangi durumlarda oyun geçerli ya da geçersiz olacağı gösteriliyor.

    İttifak unvanı bölümüne mührün basılması halinde, oy ittifakın oyu sayılır.

    Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz

    İttifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana basılan mühür kabul edilir ve oy 'H' partisine yazılır.

    Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz


    İttifak içerisinde bir siyasi partiye basılan mühür geçerli sayılır. Oy 'G' partisine sayılır.

    Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz

    Başka bir parti veya ittifak alanı dışına taşırmamak kaydıyla siyasi parti alanına birden çok mühür basılması halinde oy geçersiz sayılmaz, oy ittifakın ortak oyu sayılır.

    Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz
    Bir siyasi parti alanına basılan mühür, mührün alanlarını belirleyen çizgileri geçerse oy diğer partilerin alanına girmediği için geçerli sayılır.

    Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz
    Bir siyasi parti, ittifak alanına basılan mühür, mührün alanlarını taşarsa oy geçerli sayılır.Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz
    İttifak alanı içerisinde yer alan bir siyasi parti alanına birden fazla mühür basılırsa oy geçerli kabul edilir.Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz

    İttifak alanı içerisinde yer alan bir siyasi parti alanına parti çizgileri içinde birden fazla mühür basılırsa oy geçerli sayılır.

    Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz
    İttifak alanı içerisinde yer alan siyasi partilerden hangisine ait olduğu belirlenemeyen ancak ittifak alanına basılan mühür oyu geçersiz kılmaz. Oy ittifakın ortak oyuna yazılır.

    Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz

    İttifak alanı içerisinde, hem siyasi partiye hem de ittifak alanına basılan mühür oyu geçersiz kılmaz. Oy 'F' partisine yazılır.

    Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz

    İttifak alanı içerisinde, hem siyasi partiye hem de ittifak alanına basılan mühür oyu geçersiz kılmaz. Oy 'A' partisine yazılır.

    Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz
    İttifak alanı içerisinde birden fazla partiye ve ittifak unvanı bölümüne basılan mühür oyu geçersiz kılmaz. Oy ittifakın ortak oyu sayılır.Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz
    Bir siyasi parti, ittifak alnında mührün alanlarını ayıran çizgili bölgeye basılan mühür oyu geçersiz kılmaz. Oy 'B' partisine yazılır.

    Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz
    İttifak alanı içerisinde bir siyasi partiye ayrılan alana taşacak şekilde basılan mühür oyu geçersiz kılmaz. Oy ittifakın ortak oyu kabul edilir.Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz
    OYLARIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR



    Aynı ittifak içerisinde yer almayan birden fazla partiye basılan mühür oyu geçersiz kılar.

    Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz

    Birden fazla ittifak alanına basılan mühür oyu geçersiz kılar.

    Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz


    İttifak alanı içerisinde bir partiye ve ittifak alanı dışında basılan bir partiye basılan mühür oyu geçersiz kılar.Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz

    Bir siyasi parti içerisine basılan ve diğer bir partinin alanına geçen mühür oyu geçersiz kılar.

    Dikkat geçersiz oy kullanmayın Oylar hangi durumda geçerli, hangi durumda geçersiz

     

     

     

     

     

    Etiketler: Oylar hangi durumda geçersiz , secim2018 , son dakika , haberler
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