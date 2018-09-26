Dikkat! E-5'te zincirleme kaza
Bahçelievler E-5 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler E-5 karayolunda öğle saatlerinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, önünde seyreden araca çarptı. 4 aracın daha karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.
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