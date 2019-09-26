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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.09.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Dikkat! Çok önemli sosyal medya uyarısı

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Dikkat! Çok önemli sosyal medya uyarısı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden (UMED), İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlara karşı uyarıda bulunuldu.

UMED'den yapılan açıklamada, depremin ardından dezenformasyon ve yalan haberlerler yapıldığına dikkat çekilerek, medya ve sosyal medya kullanıcıları dezenformasyona karşı daha dikkatli olmaya davet edildi.

Açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına "Bir bilgi ve fotoğraf teyit ettirilemiyor, doğrulatılamıyor ise paylaşılmamalıdır." çağrısında bulunuldu.

Yazılı, görsel ve dijital medyaya yönelik de uyarıların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medya, halkı manipüle etmeye ve algı oluşturmaya yönelik görüntü ve haberlere yer vermemelidir. İçeriği boşaltılmış, dezenformasyona uğramış bilgiler kitlelere ulaştırılmamalıdır." 

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