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    Dikkat çekti: "Tak-Bul Gözlüğü" sistemi

    GAZİANTEP (AA)
    18.05.2018 - 00:19 | Son Güncelleme:

    "Tak-Bul Gözlüğü" sistemi, Gaziantep'te arama noktasında jandarma ekiplerinin işini hızlı bir şekilde yapmasını sağlıyor.

    Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde jandarma tarafından uygulanan sistemde, gözlüğün kamerasına yansıyan verilerin, doğrulanması için hücresel bağlantı ile İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı veri tabanına ulaştırılıyor.

    Dikkat çekti: Tak-Bul Gözlüğü sistemi

    Akıllı gözlük, yeni kimlik ve ehliyet gibi belgelerin yanı sıra plakaları tarıyor. Bu sayede belgelerin doğruluğu ve kişi hakkındaki arama veya yakalama kararları, jandarma personelinin ekranına yansıtılıyor.

    10 İLDE UYGULANIYOR

    Ayrıca, kalabalık ortamlarda yüz tanıma sistemi sayesinde şüpheli kişilerin tespitini kolaylaştırıyor. Yetkiler, uygulamanın Türkiye'de 10 ilde sürdürüldüğünü ve şehirlerarası sefer yapan bir otobüsteki kimlik kontrolünün 3 dakikada tamamlanmasının vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını bildirdi.

    Dikkat çekti: Tak-Bul Gözlüğü sistemi

    Öte yandan jandarma, arama çalışmaları sırasında dedektör köpeklerden de yararlanıyor. 

    Etiketler: denetyim , gündem
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