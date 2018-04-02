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    Dikkat çeken hareket: Mavi ışıklara büründü

    DHA
    02.04.2018 - 22:03 | Son Güncelleme:

    DÜNYA Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri (FSM), Galata ve Beyazıt Yangın kuleleri mavi ışıklara büründü.

    Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek amacıyla dünya genelinde başlatılan, "Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Galata Kulesi ve Beyazıt Yangın Kulesi mavi ışıklarla süslendi.

    Dikkat çeken hareket: Mavi ışıklara büründü

    Dikkat çeken hareket: Mavi ışıklara büründü

    Etiketler: köprü , otizm , gündem
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