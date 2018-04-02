Dikkat çeken hareket: Mavi ışıklara büründü

Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek amacıyla dünya genelinde başlatılan, "MaviIşık Yak" kampanyası kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Galata Kulesi ve Beyazıt Yangın Kulesi mavi ışıklarla süslendi.
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