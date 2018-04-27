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    Dikkat! Bursa'da büyük su kesintisi

    İHA
    27.04.2018 - 19:53 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik ilçelerinde 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı belirtildi.

    BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi arasında kalan bölge ile Karayolları Şantiyesi ve civarında, 30 Nisan Pazartesi günü, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

    Osmangazi ilçesinde Panayır Mahallesi Yalova yolunun batısında kalan bölgesi, Yeniceabat, Armutköy, Ovaakça Santral, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Alaşar, Gündoğdu, Dürdane, Karabalçık, Selçukgazi, Avdancık, Seçköy mahalleleri ve Çağlayan Mahallesi’nin yukarı kesimleri, Altınova Mahallesi’nde Buttim, Fuar Alanı ve civarı, Soğanlı Mahallesi, Özdilek AVM ve civarı, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığı civarında ve Gemlik ilçesinde Muratoba ve Kurtul mahalleleri ile civarında 3 Mayıs Perşembe günü 00.10 ile 23.50 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

    Etiketler: bursa su kesintisi , gündem
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