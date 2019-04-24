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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/DHA
24.04.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Dikkat, İstanbul'da çamur yağdı! Bugün için de uyarı geldi...

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Dikkat, İstanbul'da çamur yağdı! Bugün için de uyarı geldi...

İstanbul'da, etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı oto yıkamacılara yaradı. Sabah uyandıklarında araçlarının tozla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, araçlarını temizletmek için oto yıkamacılara hücum etti.

İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle özellikle araçların üzerleri tozla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının tozla kaplı olduğunu gören bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışırken bazıları da oto yıkamacılara akın etti.

"BAYAĞI SIRA VAR"

Aracını temizlemek için oto yıkamacıya gelen Kamil Yıldız "Gördüğünüz gibi çamur yağmış herhalde. Sabah kalktığımızda maalesef böyleydi. Yıkatmak için geldik, bekliyoruz. Bayağı sıra var" dedi.

Selahattin Yıldırım ise Çamur yağdı, "Şu anda yıkamaya giriyoruz. Artık yine yağmur yağar mı bilmiyoruz. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz, hava durumunda öyle bir şeyden bahsetmedi. Artık arabayı yıkatacağız, başka çaresi yok" diye konuştu.  

BUGÜN DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı olan toz taşınımının bugün 23.59'a kadar etkili olması bekleniyor.

 

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