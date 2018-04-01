Bugün 1 Nisan Şaka günü! En komik ve yaratıcı 1 Nisan şakaları

Bugün tarihler 1 Nisan'ı gösteriyor yani bugün 1 Nisan Şaka Günü. Her yıl Nisan ayının ilk günü kutlanan bugünde, insanlar tanıdıklarına birbirinden ilginç şakalar yapıyor, arkadaşları için türlü muziplikler düşünüyor. Vatandaşlar ise 1 Nisan'ın ne olduğunu merak edip sorguluyor. Peki, 1 Nisan neden kutlanır? 1 Nisan'ın kökeni nedir? En güzel 1 Nisan şakaları hangileri?

1 Nisan Şaka Günü, her yılın 1 Nisan günü kutlanır. Şaka gününde insanların birbirine şaka yapması artık geleneksel bir hal almıştır. Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler bulunmaktadır. Nisan 1, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde bilinmektedir. Nisan 1 ile ilgili benzer bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan'da kutlanan "Fous" bayramıdır. Antik Roma'da "Hilarya" adıyla benzer bir bayramın var olduğu bilinmektedir. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta "Holi" adıyla Hintliler tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. İşte, 1 Nisan'ın çok merak edilen tarihçesi...

1 NİSAN'IN TARİHÇESİ VE KÖKENİ

1 Nisan'ın geçmişi 16'ncı yüzyıla kadar gidiyor. Günün bu özelliği kazanmasıyla ilgili çeşitli rivayetler anlatılıyor. O rivayetlerden en yaygın olanı ise Fransa’ya ait olanıdır.

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler.

Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Fransızlar bu güne Poisson d’avril derler, yani Nisan Balığı. 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere ise Nisan Balığı denmeye başladılar.

EN YARATICI 1 NİSAN ŞAKALARI

Kurban olarak seçtiğiniz iş arkadaşınızın oturduğu koltuğun altına hava korna bağlayın, ya da koltuğa Japon yapıştırıcısı da sürebilirsiniz. Tercih sizin!

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

Fare ya da yılan gibi hayvanlardan korkan tanıdıklarınız için, bu hayvanların oyuncağını bulup arkadaşlarınıza ufak çaplı bir kriz yaşatabilirsiniz.

Kız arkadaşınızın saç rengine uygun bir postiş bulun ve onun en değerli parçasını kesmiş gibi yapın.

Halının haltına pıt pıt paketleme malzemesinden koymak çok etkileyici bir zeka ürünü.

Buluşma yerine arkadaşınızdan önce gelerek vurulma şakasıyla korkudan aklını başından alabilirsiniz.

Yine bir hayata küstürme şakası daha! Bulabileceğiniz herhangi bir iştah açan tatlının için bir şırınga yardımıyla mayonezle doldurun!

Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz.

Bulaşık süngerlerini çikolatalı sosla kaplayıp, yılın hayal kırıklığı şakasını deneyin!

Kendi kafanızın fotoğrafını bir fotoğraf kağıdına bastırarak tercihen içinde turşu suyu olan bir kavanoza koyup bir süre ev arkadaşınızın telefonlarını açmayın. Kalp rahatsızlığı olan dostlarınıza yapmamanızı tavsiye ederiz.

Kola şişesi içine kahverengi jöle koyup kesilip yenilebilen bir kola şişesi de denemek mümkün.

Tuvalet kağıdını bir saç kurutma makinesinin ucuna bağlayarak kapının arkasında bekleyen hedefinizi tam 12'den vurabilirsiniz.

Ev arkadaşınızın, şampuanı ya da diş macununa gıda boyası koyarak sabah sabah unutamayacağı bir şaka yapabilirsiniz.

Arkadaşınızın, sevgilisinin ya da eşinin cep telefonu hissettirmeden alınır ve arkadaşa ayrılık mesajı atılır. Sonra yaşanan gerilim ve dram dolu dakikalar gülerek izlenir.

DÜNYADA YAPILMIŞ EN EFSANE 1 NİSAN" ŞAKALARI

1962'de İsveç'in siyah beyaz yayın yapan tek televizyon kanalına 1 Nisan'da çıkan bir teknisyen, yeni ve çok basit bir teknoloji sayesinde izleyicilere renkli televizyon izleyebilecekleri müjdesi verdi. Bu yöntem ekranın önüne bir naylon kadın çorabı germekti ve yüz binlerce kişi bu öneriyi gerçekten denedi.

Yine 1998'de fast food zinciri Burger King, USA Today gazetesine verdiği tam sayfa ilanla, ünlü "Whopper" hamburgeri yerine solak 32 milyon Amerikalı için "Solaklar için Whopper" ürününü çıkaracağını açıklamış, ardından yeni hamburger için yüz binlerce başvuru aldığını bildirmişti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin 1957'deki "Panorama"da, aşırı ılık geçen kış ve spagettilere saldıran böceklerin ortadan kalkması sayesinde, İsviçreli köylülerin ağaçlarından görülmemiş spagetti rekoltesi elde ettiği bildirildi. Bunun üzerine binlerce İngiliz telefona sarılarak, evlerinde nasıl spagetti yetiştirebileceklerini sordu.

1996'de Amerikan fast food zinciri Taco Bell'in, Amerikan bağımsızlık tarihinin sembolü olan ve Philadelphia'da bulunan özgürlük çanını satın aldığını ve federal hükümetin çanın adını Taco özgürlük çanı olarak değiştirdiğini açıklaması, halka arasında infial yarattı.

Amerikan Sport Illustrated dergisi, 1985'te, beyzbol topuna saatte 270 km hızla vuran ve New York Mets takımına transfer olacak Sidd Finch adlı hayali oyuncunun haberini yazdı. Makalede, oyuncunun bu yeteneğini bir Tibet manastırında idman yaparak elde ettiği yazıldı.

1977'de İngiliz The Guardian gazetesi, Hint Okyanu'sundaki hayali San Seriffe ada cumhuriyetinin 10. kuruluş yıldönümünü kutlamak için 7 sayfalık ek çıkardı. Ekte cumhuriyeti oluşturan "Yukarı Kasa" ve "Aşağı Kasa" adalarının kültür ve coğrafyası ayrıntılarıyla anlatıldı.

1976'da da İngiliz gökbilimci Patrick Moore, 1 Nisan 09.47'de Plüton Jüpiter'in arkasında geçerken sıradışı bir olay meydana geleceğini, gezegenlerin bu dizilişinin Dünya'nın çekim gücünü azaltacağını söylemişti. Tam bu anda sıçrayanların havada uçma hissini duyumsayacaklarını söyleyen Moore'un bu açıklaması binlerce kişi tarafından uygulanmıştı.

1992'de sol eğilimli NPR (ulusal halk) radyosu, Richard Nixon'ın "Kötü bir şey yapmadım ve bir kez daha kötü bir şey yapmayacağım" sloganıyla başkanlık seçimlerine aday olduğunu açıkladı. Nixon'ın sesini taklit eden kişi çok başarılı bulundu.

1995'te Discover dergisi, Aprile Pazzo isimli bir biyoloğun Antarktika'da kafası yassı kemiklerden oluşan ve penguenleri yakalamak için buzu büyük bir hızla ısıtan yeni bir tür hayvan türü keşfettiğini açıklamıştı.

1 NİSAN ŞAKASI YAPARKEN DİKKAT!

1 Nisan’da kötü şakalara bağlı heyecanın kalp krizine sebep olabileceğini belirten uzmanlar, kalp krizi riskine daha yatkın grup olan A tipi kişilere yani sinirli ve duyarlı kişilere şaka yaparken dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.