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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
24.09.2018 - 23:13, Son Güncelleme:

Meteoroloji uyarmıştı: Ve başladı

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Meteoroloji uyarmıştı: Ve başladı

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi'nde fırtına beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilk açıklamasında sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. İkinci açıklamada ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde de yarın kuzeydoğudan kuvvetli esmesi beklenen rüzgar, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren aynı yönden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Kuzey ve Orta Ege'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren şiddetini arttırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-95 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Marmara, Kuzey ve Orta Ege'deki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cuma öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

METEOROLOJİNİN İLK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilk açıklamasında Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği hava sıcaklığının 8-15 derece azalması beklendiği belirtilmişti. Uyarıda İstanbul'da bugün ve  çarşamba aralıklarla kuvvetli poyraz rüzgarıyla birlikte sağanak geçişleri beklendiği ve hava sıcaklığının da hissedilir derecede azalarak en yüksek sıcaklığın 19-21 dereceye kadar düşeceği tahmininde bulunulmuştu. Uyarıda sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. 

Yarından itibaren dikkat Sıcaklık 15 derece düşecek... Meteoroloji hastalık uyarısı yaptı
Yarından itibaren dikkat! Sıcaklık 15 derece düşecek... Meteoroloji hastalık uyarısı yaptı



 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (24.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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