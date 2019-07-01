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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN/İZMİR (DHA)
01.07.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Dikili'deki yangının kül ettiği bölge havadan görüntülendi

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Dikili'deki yangının kül ettiği bölge havadan görüntülendi

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlığa sıçrayan yangının kül ettiği bölge havadan görüntülendi. Yaklaşık 10 hektarlık alanın yandığı bölgede sahile bakan yamaçlar, simsiyah oldu.

Dikili'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan 456 nüfuslu kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde dün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle mahallenin yakınındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlığa sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kuzeyde, deniz tarafındaki makiliğe ilerledi ve büyüdü.

Dikilideki yangının kül ettiği bölge havadan görüntülendi
Alevler, Ege kıyısındaki Çandarlı Mahallesi'nde bulunan yazlık siteleri de tehdit etmeye başladı. Buralarda oturanlar tedirginlik yaşayarak bölgeden uzaklaştı.

Çandarlı sahilinde denize girenler ise gökyüzüne yükselen alevleri endişeyle izledi. Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili ve Bergama ilçelerinden itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın, gece saatlerinde söndürüldü.

Dikilideki yangının kül ettiği bölge havadan görüntülendi
Bölgede ilk belirlemelere göre alevlerin sardığı 10 hektarlık alan yandı. Yangının kül ettiği bölge DHA ekibince drone ile havadan görüntülendi. Tatil beldesinin sahile bakan yamaçlarının simsiyah olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürdürülürken, ekipler, iş makineleriyle bölgede küle dönen ağaçları temizlemeye devam ediyor.

Dikilideki yangının kül ettiği bölge havadan görüntülendi

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