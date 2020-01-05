Dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı: 4 ölü
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. Sahil Güvenlik ekibi, 51 göçmeni kurtarırken 4 göçmenin de cesedine ulaştı. Diğer 1 kayıp kaçak göçmeni ise 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopteri ile havadan ve denizden arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarında saat 05.49'da Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot, bölgede görevli ekibin Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı.
Çarpışmanın ardından ihbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ekibi daha görevlendirildi. Kaçak göçmenlerden 51'i kurtarılırken, 4'ünün ise suda cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 1 kayıp kaçak göçmeni ise 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopteri ile havadan ve denizden arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Kaçak göçmenlerin tamamının Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi.
Kıyıya getirilen 51 kaçak göçmenden 18'i, gerekli kontroller için sağlık görevlilerince ambulanslarla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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