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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
17.08.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Dikili'de 202 kaçak göçmen yakalandı

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Dikili'de 202 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarından lastik botlarla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 202 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik botundaki görevliler, perşembe günü saat 04.00 sıralarında, Dikili'deki Madra Çayı açıklarında, kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik bottaki tamamı Suriye uyruklu, 25'i erkek, 15'i kadın ve 34'ü çocuk olan 74 kaçak göçmen yakalandı. Dikili'nin Bademli açıklarında da aynı gün saat 05.30 sıralarında, lastik botla kaçak geçiş yapan göçmen topluluğunu fark edildi. Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu, 18'i erkek, 8'i kadın ve 21'i çocuk olan 47 kaçak göçmen yakalandı.

Dikili'nin Kalem Adası açıklarında da yine perşembe günü kaçak göçmen topluluğu belirlendi. Kaçakların bulunduğu lastik botu saat 06.30 sıralarında durduran Sahil Güvenlik botundaki görevliler, Afganistan uyruklu, 11'i erkek, 11'i kadın ve 20'si çocuk olan 42 kaçak göçmeni yakaladı. Aynı gün son olarak saat 07.00 sıralarında, Dikili açıklarında durdurulan lastik botta, 34'ü Afganistan ve 5'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. 19'u erkek, 7'si kadın ve 13 çocuk olan bu topluluk da diğerleri gibi Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. 4 operasyonda yakalanan toplam 202 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

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