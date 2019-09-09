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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir ÖZEN/İZMİR (DHA)
09.09.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Dikili ve Karaburun açıklarında 203 kaçak göçmen yakalandı

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Dikili ve Karaburun açıklarında 203 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde gerçekleştirilen 4 operasyonda lastik botlarla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 203 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, cumartesi günü, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında, lastik botla bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 02.30 sıralarında tespit edip, durdurduğu lastik bottaki tamamı Afganistan uyruklu, 26'sı erkek, 15'i kadın ve 21'i çocuk olan 62 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik uçağıyla aynı gün saat 03.30 sıralarında, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında, kaçak geçiş yapanların bulunduğu lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki 22'si Suriye ve 15'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin 18'inin erkek, 7'sinin kadın ve 12'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Yine aynı gün Karaburun açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi, Gerence Körfezi açıklarında, saat 04.30 sıralarında, lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 47'si Suriye, 2'si İran, 2'si Filistin ve 1'i Fas uyruklu olmak üzere toplam 52 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin 17'sinin erkek, 13'ünün kadın ve 22'sinin çocuk olduğu belirtildi.

Aynı gün saat 08.30 sıralarında ise Dikili açıklarında lastik botla grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalıştığı öğrenildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu. Afganistan uyruklu olan, 14'ü erkek, 11'i kadın ve 27'si çocuk toplam 52 kaçak göçmen yakalandı.

4 operasyonda yakalanan toplam 203 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarıyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Dikili ve Karaburun açıklarında 203 kaçak göçmen yakalandı

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