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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman? 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman? 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) tercih sürecine ilişkin detaylar, söz konusu sınava kaıtlım sağlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman? 2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu 2019 DGS, 30 Haziran Pazar günü 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı. Sınavın sonuçları ise geçtiğimiz haftalarda adayların erişimine açıldı. Gözler şimdi, DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, tercih işlemlerinin başlayacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2019 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı, geçtiğimiz yıllar baz alındığında tercih kılavuzunun ağustos ayı içerisinde yayımlanması ve tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilecek.

TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

DGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da uygulanan 2019-DGS adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve burada yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden incelenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, aday cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevapların ve cevap anahtarının yer aldığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru yanıtı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

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