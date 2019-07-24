Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
30 Haziran tarihinde, düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) geri sayım devam ederken, adaylar sonuçlara yönelik ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin yaptığı değerlendirmelerin ardından, kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
Ön lisans, açık öğretim ve meslek yüksekokulu mezunlarının, üniversite eğitimlerini lisans programlarına dönüştürmek için girdiği DGS'de başarı sağlayan adaylar, tercih sürecine dahil olacaklar. Ancak tercih sürecinden önce sınav sonuçlarını bir an önce öğrenmek isteyenler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.Öte yandan ÖSYM, DGS takvimi ile ilgili detayları internet sitesinden paylaştı. İşte, 2019-DGS sınav sonuç tarihi ile ilgili bilgiler.
2019-DGS sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre, 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
DGS PUANININ HESAPLANMASI NASIL OLACAK?
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.
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