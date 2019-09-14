Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihler ne zaman? 2019 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının açıklanması sonrası, ek tercih süreci adayların gündeminde yer almaya başladı. 2019 DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanları açıklandı mı? sorusunun cevabını bekleyen öğrenciler, ÖSYM'den yapılan açıklamaya kilitlendi. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? Ek tercih tarihleri belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Lisans programlarına yerleşmeyi bekleyen ve ilk tercihlerde bekledikleri başarıyı yakalayamayan öğrenciler, DGS ikinci yerleştirme sürecinin başlayacağı tarihi bekliyor. 9-13 eylül tarihlerinde yükseköğretim programlarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber, DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı? sorusuna yönelik detaylar, sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte, 2019 DGS ek tercih tarihleri hakkında detaylar.
EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan listesi henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. 4 Eylül tarihinde ÖSYM DGS'de yerleşen aday sayısını duyurmuştu.
Ek yerleştirmeler için resmi bir tarih açıklaması yapmayan ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini başlatmıştı.
Bu bilgiler baz alındığında DGS ek tercih sürecinin iki hafta içerisinde başlaması bekleniyor.
DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI
DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;
163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.
Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.
EN AZ BOŞ KONTENJAN İKİNCİ ÖĞRETİMDE
Yayımlanan boş kontenjanlar bilgisine göre 525 programda 2 bin 790 kişilik kontenjan olduğunu duyuran ÖSYM, bu kontenjanlara 2 bin 773 kişinin yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, ikinci öğretim alanında 17 kişilik boş kontenjanın yer aldığı da detaylar arasında yer aldı.
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