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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dijital yalnızlık filmlere taşınıyor

Esra AÇIKGÖZ
Esra AÇIKGÖZ
eacikgoz@hurriyet.com.tr
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Esra AÇIKGÖZ
Esra AÇIKGÖZ
eacikgoz@hurriyet.com.tr
Dijital yalnızlık filmlere taşınıyor

“Klavye başında herkes yalnız. Birbirimize olan duygularımız bitti”, “Çocuklarımızın arkadaşı yok, olan da artık tabletlerde”, “Bir yerlerde saklı kalabalık onların hepsi. Aslında tek başımızayız sanal dünyanın içinde”... Bunlar, Mardin sokak röportajlarında kurulan cümleler. Mardin’de insanlar bu sıralar ‘dijital yalnızlığı’ konuşuyor.

Çünkü, Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla düzenlediği, bu yıl dördüncüsü yapılan Kısa Film Yarışması’nın ana teması ‘Dijital Yalnızlık’. Başvuruları 22 Kasım’a kadar sürecek yarışmanın bu yılki kanaat önderi ise Oscar ödüllü film müziği bestecisi Ludovic Bource. Yarışma kapsamında Türkiye’ye gelmesi beklenen Bource’in adı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, yarışmanın sanat yönetmeni Zeynep Atakan ve önceki yıllardaki finalistlerin katılımıyla Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde yapılan özel bir gösterimle açıklandı.

‘SİNEMASEVERLER İÇİN FIRSAT’

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, şunları söyledi: “Bu yılki ‘Dijital Yalnızlık’ temasının genç sinemaseverlerin sanatlarını dile getirmeleri için iyi bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz. İnternetin ve sosyal medyanın hepimizin hayatını ele geçirdiği günümüzde gençler yalnızlığa doğru gidiyor. Gençlerin daha fazla ‘like’ almak üzerine kurdukları bu sanal dünyada, teknolojinin doğru kullanımı çok önemli.” Yarışma için başvurular  22 Kasım’a kadar sürecek. Eserlerin en fazla beş dakika uzunluğunda olması ve dijital yalnızlık sorununu anlatmaları gerekiyor. Jürinin belirlediği ve finale kalan en az 10, en fazla 15 eser arasından jüri son tercihini yapacak.

 

Esra AÇIKGÖZ
Esra AÇIKGÖZ
eacikgoz@hurriyet.com.tr
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