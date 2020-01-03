‘Dijital Türkiye’ bilançosu: E-Devlet’e 1 milyar tık
CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi, 2019 yılında “Dijital Türkiye Platformu”nda 45 milyon kullanıcı tarafından 1 milyarı aşkın ziyaretçi trafiği yaşandığını duyurdu. Vatandaşlar sistemden en fazla vergi borcu ve trafik cezası sorguladı. Portalda 5 bin 170 hizmetin verildiği belirtilirken en çok indirilen cep telefonu uygulamasının da “e-Devlet” olduğu belirtildi. 2019 yılında 465 milyondan fazla işlem cep telefonundan gerçekleşti.
2019’daki işlemlerin başında Adalet Bakanlığı’nda “Dava Dosyası”, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda “4A Hizmet Dökümü”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda “Tapu Bilgileri”, Dışişleri Bakanlığı’nda “Turna Proje Başvuru Takip Sistemi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda “e-Maden”, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda “Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme”, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda “Vergi Borcu”, İçişleri Bakanlığı’nda “Araç Plakasına Ceza” sorgulamaları geldi.
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