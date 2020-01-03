‘Dijital Türkiye’ bilançosu: E-Devlet’e 1 milyar tık

2019’daki işlemlerin başında Adalet Bakanlığı’nda “Dava Dosyası”, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda “4A Hizmet Dökümü”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda “Tapu Bilgileri”, Dışişleri Bakanlığı’nda “Turna Proje Başvuru Takip Sistemi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda “e-Maden”, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda “Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme”, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda “Vergi Borcu”, İçişleri Bakanlığı’nda “Araç Plakasına Ceza” sorgulamaları geldi.