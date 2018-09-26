Dijital ehliyet başvurusu nasıl yapılır?
Dijital ehliyet ya da bir diğer tabiri ile takoğraf kartı, TOBB tarafından temin edilebilmektedir. Başvuruların internet üzerinden de yapılabildiği süreçte, uluslararası taşımacılık yapanlar ve SRC 1-2-3-4-5 belgelerinden ilgili olanlarına sahip olanlar, bu başvuruları gerçekleştirebilecek. Peki, dijital ehliyet başvurusu nasıl yapılabilir? İşte, servis, şirket, sürücü ve denetim kartı olarak dörde ayrılan dijital ehliyet süreci hakkında bazı bilgiler
Dijital ehliyet başvurusu, servis, sürücü, şirket ya da denetim kartlarından birisine sahip olmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sistemleri üzerinden başvuruya açık olan dijital ehliyet başvurusu için merak edilen detaylar şu şekilde;
Sürücü kartına başvuru koşulları nelerdir?
Uluslararası taşımacılık yapan, eşya taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerden SRC1/SRC2/SRC3/SRC4/SRC5 belgesine sahip her sürücü sayısal takograf kartına başvuru yapabilecektir.
Sayısal takograf kartını nasıl alacağız?
Sayısal takograf kartı almak isteyen sürücü/şirket ve servisler başvurularını internet üzerinden http://staum.tobb.org.tr adresinden ulaşacakları başvuru ekranı aracılığıyla yapacaklardır. Ön başvurular internet üzerinden alınacak, ön başvurunun ardıından sürücüler şahsen TOBB tarafından yetkilendirilmiş Odalara gerekli belgelerle giderek başvuru işlemini tamamlayacaktır. Başvuru sahipleri Odalara gitmeden ödemeyi gerçekleştirmiş olmalıdırlar. Kart teslimatları başvurunun yapıldığı Odalardan gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, denetim kartları için başvurular da kartların teslimatı da TOBB ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılacak işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.
Kartlar ne kadar süre için geçerlidir?
Sürücü ve şirket kartları beş yıl, denetim kartları iki yıl ve servis kartları bir yıl geçerli olacaktır.
Kartlar için başvuru ücretleri nedir?
Sürücü kartları 130 TL, şirket ve servis kartları 400 TL’dir.
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Sürücü kartı başvurusu için hangi belgeler gerekmektedir?
Ön başvuru işlemi ve takograf kartı ödemenizin ardından başvuru işlemini gerçekleştirmek için ilgili Odaya giderken aşağıdaki belgelerin yanınızda bulunması gerekmektedir.
• Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi
• Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi
• Aşağıda özellikleri belirtilen biyometrik fotoğrafınız
Biyometrik Fotoğraf Özellikleri:
• Biyometrik fotoğraf ülkelerin vize başvuruları ve pasaportlar için konsolosluklar, büyükelçilikler veya başkonsolosluklar tarafından istenilen, belli ölçüleri ve özellikleri olan fotoğraftır.
• Biyometrik fotoğraf boyutları 3,5cm x 4,5cm olarak belirlenmiştir.
• Fotoğraf, yüzün iki tarafı da tam olarak görünecek şekilde cepheden çekilmelidir, tebessüm edilmemelidir.
• Arka zemin düz ve beyaz renkte ya da açık bir kontrast renkte olmalıdır. Renkli ve desenli zeminler kabul edilmeyecektir.
• Fotoğraf, aşırı koyu, aşırı açık ya da yüzün bir tarafını karanlık bırakacak şekilde çekilmemelidir.
• Fotoğrafta gözler tam olarak görülmelidir. Güneş gözlüğü ile çekilen veya gözlük camında parlama olan resimler geçersizdir.
Servis kartı başvurusu için hangi belgeler gerekmektedir?
Ön başvuru işlemi ve takograf kartı/kartları ödemenizin ardından başvuru işlemini gerçekleştirmek için ilgili Odaya giderken aşağıdaki belgelerin yanınızda bulunması gerekmektedir.
• İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
• Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
• Oda Kayıt Belgesi aslı
• Vergi Levhası fotokopisi
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi
• Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
• Servis Kaşesi
Şirket kartı başvurusu için hangi belgeler gerekmektedir?
Ön başvuru işlemi ve takograf kartı/kartları ödemenizin ardından başvuru işlemini gerçekleştirmek için ilgili Odaya giderken aşağıdaki belgelerin yanınızda bulunması gerekmektedir.
• İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
• Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
• Oda Kayıt Belgesi aslı
• Vergi Levhası fotokopisi
• 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi
• Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
• Şirket Kaşesi
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