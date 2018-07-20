Dijital dönüşüm Beştepe’den başlıyor
CUMHURBAŞKANI’NA bağlı olarak çalışacak “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu” ile Beştepe, bürokrasideki dönüşümün merkezi olacak. Kurul, yerli otomobilden, uydulara, yapay zeka uygulamalarından, entegre sınır güvenliğine kadar “dijital Türkiye”nin altyapısını oluşturacak. E-Devlet dönüşümünün sağlanması, yetki karmaşasının azaltılması için Türkiye’nin bazı illerinde “dijital dönüşüm ofisleri” açılacak. Teknoloji alanında Beştepe’deki ofisle, Meclis’teki komisyon arasındaki mekanizmanın başında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçmesinin ardından oluşturulan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ile Dijital Dönüşüm Ofisi ekonomik ve sosyal hayat ile kamudaki hizmetlerin dijital dönüşümü için çalışma yapacak. Dijital dönüşüm ile kamudaki hizmetlerin hızlandırılıp, bürokratik işlemlerin azaltılması hedefleniyor.
30 BİN ÖĞRENCİYE ÖZEL EĞİTİM
Dijital Dönüşüm Ofisinin “Dijital Türkiye” hedefi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde yürüteceği çalışmalar kapsamında, ilk olarak eğitim altyapısının geliştirilmesi hedeflenecek. Bu çerçevede üniversitelerde dijital teknoloji geliştiricilerini yetiştiren programların artırılması, dijital teknoloji alanında 30 bine yakın öğrencinin doktora yapması, dijital dönüşüm farkındalığının artırılması, özel teşvikler ile dijital yetkinliğe sahip işgücünün sanayi ile buluşturulması gibi adımların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacak.
50'YE YAKIN ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ofis, bakanlık ve ilgili kurumlarla birlikte bulut bilişim, yapay zeka, otonom robotlar gibi konu başlıklarında teknoloji yol haritaları açıklanacak. Öncelikli teknolojilere odaklanılan 50’ye yakın uygulamalı araştırma merkezi kurulması da hedefleniyor. Sanayicilerin yüksek hızlı internete ulaşımı, endüstriyel siber güvenliğin sağlanması konularında da altyapı çalışmaları yapılacak.
DİJİTAL TEKNOLOJİ ENVANTERİ
Teknoloji tedarikçilerinin de desteklenmesine yönelik çalışmalar yapacak ofisin gündeminde öncelikle yerli ve milli olan dijital teknoloji firmalarının envanterinin çıkarılması olacak. Yerli tedarikçilerin ürün ve hizmetlerinin müşterilere erişimi için yeni yollar geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu çerçevede bakanlık ile birlikte yapılacak çalışma ile teknoloji firmalarının 1 milyar dolar sermaye yatırımı alması planlanıyor. Ofiste, yerli otomobilden, uydu projelerine; uçak projelerinden bulut bilişime, E-Devlet altyapısından yapay zekaya “dijital Türkiye’nin” altyapını oluşturacak çalışmalar yapılacak. Bu adımlarla birlikte yerliliğin artırılması, dışa bağımlılığın azaltılması ve cari açığın da önemli ölçüde düşürülmesi hedefleniyor. Türkiye’de öncelik verilen bazı illerde “Dijital dönüşüm merkezleri” kurulmasına dair varolan çalışmalar da bu ofisler arıcılığıyla izlenecek.
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