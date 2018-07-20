Dijital dönüşüm Beştepe’den başlıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
20.07.2018 - 01:52, Son Güncelleme:

Dijital dönüşüm Beştepe’den başlıyor

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Dijital dönüşüm Beştepe’den başlıyor

CUMHURBAŞKANI’NA bağlı olarak çalışacak “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu” ile Beştepe, bürokrasideki dönüşümün merkezi olacak. Kurul, yerli otomobilden, uydulara, yapay zeka uygulamalarından, entegre sınır güvenliğine kadar “dijital Türkiye”nin altyapısını oluşturacak. E-Devlet dönüşümünün sağlanması, yetki karmaşasının azaltılması için Türkiye’nin bazı illerinde “dijital dönüşüm ofisleri” açılacak. Teknoloji alanında Beştepe’deki ofisle, Meclis’teki komisyon arasındaki mekanizmanın başında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçmesinin ardından oluşturulan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ile Dijital Dönüşüm Ofisi ekonomik ve sosyal hayat ile kamudaki hizmetlerin dijital dönüşümü için çalışma yapacak. Dijital dönüşüm ile kamudaki hizmetlerin hızlandırılıp, bürokratik işlemlerin azaltılması hedefleniyor.

30 BİN ÖĞRENCİYE ÖZEL EĞİTİM

Dijital Dönüşüm Ofisinin “Dijital Türkiye” hedefi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde yürüteceği çalışmalar kapsamında, ilk olarak eğitim altyapısının geliştirilmesi hedeflenecek. Bu çerçevede üniversitelerde dijital teknoloji geliştiricilerini yetiştiren programların artırılması, dijital teknoloji alanında 30 bine yakın öğrencinin doktora yapması, dijital dönüşüm farkındalığının artırılması, özel teşvikler ile dijital yetkinliğe sahip işgücünün sanayi ile buluşturulması gibi adımların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacak.

50'YE YAKIN ARAŞTIRMA MERKEZİ

Ofis, bakanlık ve ilgili kurumlarla birlikte bulut bilişim, yapay zeka, otonom robotlar gibi konu başlıklarında teknoloji yol haritaları açıklanacak. Öncelikli teknolojilere odaklanılan 50’ye yakın uygulamalı araştırma merkezi kurulması da hedefleniyor. Sanayicilerin yüksek hızlı internete ulaşımı, endüstriyel siber güvenliğin sağlanması konularında da altyapı çalışmaları yapılacak.

DİJİTAL TEKNOLOJİ ENVANTERİ

Teknoloji tedarikçilerinin de desteklenmesine yönelik çalışmalar yapacak ofisin gündeminde öncelikle yerli ve milli olan dijital teknoloji firmalarının envanterinin çıkarılması olacak. Yerli tedarikçilerin ürün ve hizmetlerinin müşterilere erişimi için yeni yollar geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu çerçevede bakanlık ile birlikte yapılacak çalışma ile teknoloji firmalarının 1 milyar dolar sermaye yatırımı alması planlanıyor. Ofiste, yerli otomobilden, uydu projelerine; uçak projelerinden bulut bilişime, E-Devlet altyapısından yapay zekaya “dijital Türkiye’nin” altyapını oluşturacak çalışmalar yapılacak. Bu adımlarla birlikte yerliliğin artırılması, dışa bağımlılığın azaltılması ve cari açığın da önemli ölçüde düşürülmesi hedefleniyor. Türkiye’de öncelik verilen bazı illerde “Dijital dönüşüm merkezleri” kurulmasına dair varolan çalışmalar da bu ofisler arıcılığıyla izlenecek.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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