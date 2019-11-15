Dijital diplomasi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDijital diplomasi
GeriGündem Dijital diplomasi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
15.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dijital diplomasi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dijital diplomasi

Türkiye hakkındaki olumlu/olumsuz tüm propaganda faaliyetlerine karşı söylem birliği sağlamak amacıyla ‘Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi’ hazırlanacak. Bu kapsamda ‘1915 olayları’ ve ‘Pontus iddiaları’na karşı dijital diplomasi kanallarıyla diplomasi yürütülecek.

İletişim Başkanlığı’nın ilgili kamu kurumlarıyla birlikte yürüteceği çalışmayla, Türkiye’nin uluslararası imajının güçlendirilmesi için kamu diplomasisi yoğunlaştırılacak. Ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’nin ileri sürdüğü tezler stratejik iletişim çerçevesinde dünya kamuoyuna etkili şekilde anlatılacak. Çalışmalar kapsamında Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi hazırlanacak. Kamu diplomasisi alanındaki çalışmaların bütüncül bir iletişim stratejisiyle koordineli, sonuç odaklı ve hızlı yürütülmesi için kurumlar arasında söylem birliğini ve tek sesliliği hâkim kılmak amacıyla katılımcı bir koordinasyon çalışması yapılacak.

ULUSLARARASI ETKİ

Geleneksel ve yeni medya araçlarıyla yürütülen diplomasi faaliyetleri, uluslararası kamuoyunda etki uyandıracak etkinliklerle sürdürülecek. Bunun için dijital diplomasi kanallarının genişletilmesi sağlanacak. Dünya genelinde iletişim alanında tanıtım, reklam, markalama, lobicilik, stratejik iletişim, dijital iletişim gibi en yetkin isimlerin bir araya geldiği bir zirve organize edilecek. Uluslararası kamuoyu üzerinde etkili olan kurumlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kişilerle işbirlikleri geliştirilecek. Kamu diplomasisi envanter çalışmaları yeni organizasyon ve yeni iletişim ağları da kullanılarak genişletilecek.

SOSYAL MEDYAYI TAKİP

Türkiye hakkındaki olumlu/olumsuz tüm propaganda faaliyetleri yakından izlenecek ve değerlendirilecek. Bu çerçevede karar vericilere etkin bir şekilde anlık bilgi akışı sağlanacak. Türkiye’nin gündem maddelerine ilişkin bilgi dosyası, analiz ve rapor gibi araçlarla üst makamlara bilgi sunulacak. Türkiye uzmanı yabancı sosyal medya kullanıcılarının Türkiye’nin iç ve dış siyaseti, ekonomisi ve güncel gelişmeleri hakkında yaptığı paylaşımlar değerlendirilecek. Türkiye’nin gündem maddeleri dikkate alınarak kara propagandayla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası platformlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. ‘1915 olayları’ ve ‘Pontus iddiaları’na karşı oluşturulan kamu diplomasisi stratejisi çerçevesinde koordinasyon çalışmaları yürütülecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle