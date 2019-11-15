Dijital diplomasi
Türkiye hakkındaki olumlu/olumsuz tüm propaganda faaliyetlerine karşı söylem birliği sağlamak amacıyla ‘Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi’ hazırlanacak. Bu kapsamda ‘1915 olayları’ ve ‘Pontus iddiaları’na karşı dijital diplomasi kanallarıyla diplomasi yürütülecek.
İletişim Başkanlığı’nın ilgili kamu kurumlarıyla birlikte yürüteceği çalışmayla, Türkiye’nin uluslararası imajının güçlendirilmesi için kamu diplomasisi yoğunlaştırılacak. Ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’nin ileri sürdüğü tezler stratejik iletişim çerçevesinde dünya kamuoyuna etkili şekilde anlatılacak. Çalışmalar kapsamında Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi hazırlanacak. Kamu diplomasisi alanındaki çalışmaların bütüncül bir iletişim stratejisiyle koordineli, sonuç odaklı ve hızlı yürütülmesi için kurumlar arasında söylem birliğini ve tek sesliliği hâkim kılmak amacıyla katılımcı bir koordinasyon çalışması yapılacak.
ULUSLARARASI ETKİ
Geleneksel ve yeni medya araçlarıyla yürütülen diplomasi faaliyetleri, uluslararası kamuoyunda etki uyandıracak etkinliklerle sürdürülecek. Bunun için dijital diplomasi kanallarının genişletilmesi sağlanacak. Dünya genelinde iletişim alanında tanıtım, reklam, markalama, lobicilik, stratejik iletişim, dijital iletişim gibi en yetkin isimlerin bir araya geldiği bir zirve organize edilecek. Uluslararası kamuoyu üzerinde etkili olan kurumlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kişilerle işbirlikleri geliştirilecek. Kamu diplomasisi envanter çalışmaları yeni organizasyon ve yeni iletişim ağları da kullanılarak genişletilecek.
SOSYAL MEDYAYI TAKİP
Türkiye hakkındaki olumlu/olumsuz tüm propaganda faaliyetleri yakından izlenecek ve değerlendirilecek. Bu çerçevede karar vericilere etkin bir şekilde anlık bilgi akışı sağlanacak. Türkiye’nin gündem maddelerine ilişkin bilgi dosyası, analiz ve rapor gibi araçlarla üst makamlara bilgi sunulacak. Türkiye uzmanı yabancı sosyal medya kullanıcılarının Türkiye’nin iç ve dış siyaseti, ekonomisi ve güncel gelişmeleri hakkında yaptığı paylaşımlar değerlendirilecek. Türkiye’nin gündem maddeleri dikkate alınarak kara propagandayla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası platformlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. ‘1915 olayları’ ve ‘Pontus iddiaları’na karşı oluşturulan kamu diplomasisi stratejisi çerçevesinde koordinasyon çalışmaları yürütülecek.
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