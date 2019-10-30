Dijital çağın yeni mesleği: Karakter ustası

MECLİS komisyonuna sunum yapan Hitit Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğretim görevlisi Abdullah Bedir Kaya, TBMM Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadele Komisyonu’nda sektörün ekonomik boyutunu şöyle anlattı: “Bu iş artık ekonomik noktaya geldi. Oyun karakterini satarak ya da oradaki ‘item’larını satarak para kazandığını, bir kısım öğrencimizin bunu meslek kapısı haline getirdiğini gördük. Bu da oyunu oynama motivasyonu anlamında bir yerde duruyor. ‘Avatar’ları geliştiriyorlar bir hesapla. 150 seviye yaptı, çok acayip kılıçları, muhteşem kalkanları var. Sonra bu hesabını, mail’i ve şifresini başka birine 100 bin liraya satıyor. Tayland’da ve Çin’de tamzamanlı online oyun karakter geliştiricisi olanlar var, bu bir meslek. Deli gibi oyun oynuyorlar ve aylar sonra geliştirdikleri bu karakterleri özellikle Arap coğrafyasında zengin şeyhlerin çocuklarına direkt satıyorlar. Mesela karşımızda 74 bin Euro değer biçilmiş bir online hesap var. Bir başka oyuna 30 bin TL değer biçilmiş, bir başka oyuna 22 bin TL değer biçilmiş. Bunlar bizim Türk dünyasındaki sitelerde karşımıza çıkan durumlar.

HASILATI ‘AVATAR’I GEÇTİ

Çok güzel bir fenomen var: ‘20’nci yüzyıl Hollywood filmlerinin çağıysa 21’nci yüzyıl dijital oyunların çağıdır.’ ‘Avatar’ en yüksek hasılat elde eden Hollywood yapımı ve bu yapım 2.7 milyar dolar bir hasılat elde ediyor. Fakat dijital oyunlar bu süreci gerçekten yerle yeksan etmiş durumda. Şu 4 tane oyun sadece karakterler için... Karakterin şapkasını satıyor, kılıcını satıyor, kostümünü satıyor, gülme efekti satıyor; bunları satıyor, yaptığı tek şey bu. Günde 100 milyon oyuncu (bir şirketin) ekonomisinin içerisine giriyor ve bu firmanın yıllık geliri 2.5 milyar dolar. Yani devasa bir sanat eseri ‘Avatar’ı ortaya koyuyorsunuz 2.1 milyar dolara, bu firma yılda 2.5 milyar dolar gelir elde ediyor durumda. Yani oyun sektörü bu süreci tamamen geçti. 2018 yılında 101 milyar dolarlık bir getirisi vardı oyun sektörünün. Bizim burada anlamamız gereken şey, dijital oyunlar teknoloji bağımlılığı konusunda çok özel bir yerde duruyor. Çünkü elde ettiği ekonomik büyüme inanılmaz bir seviyede.”

AKADEMİYE ‘SOLAK’ GÖREVİ

TBMM Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadele Komisyonu Başkanı Nabi Avcı, kendisi gibi solakların üç boyutlu tasarımda daha yaratıcı olup olmadıklarının araştırılması için akademiye görev verdi. “Dünyanın en ezilmiş azınlığıdır solaklar” diyen Avcı, şunları söyledi: “Üç boyutlu tasarım uygulamalarında sağ elini kullananlar ile sol elini kullananlar arasında bir fark var mı, onu bir araştırın. Çünkü öyle bir kuram var. Yani solakların görsel tasarım konusunda farklı çözümler üretmekte daha başarılı olduklarına dair, bir solak olarak beni çok mutlu eden bir teori var. Bu teoriyi kanıtlayacak veya doğrulayacak şeyler görürseniz dünyadaki solaklar size minnettar kalırlar. Bizde maalesef bazı aileler çocuklarını biraz da zorlayarak sağ ele geçiriyorlar, bu da kekemeliğe yol açıyor. Solak doğup da çevre baskısıyla veya aile baskısıyla sağ eline kaydırılanlarda konuşma bozuklukları görülüyor. Çünkü solaklık beyindeki konuşma merkezinin sağ kürede oluşmasından kaynaklanıyormuş. Siz adamın solaklığını sağa çevireceğim derken konuşma merkezi bu tarafa geçmekte zorlanıyor.”

Uzman Kaya ise “Seve seve. Ben de çok merak ettim gerçekten, atladığımız bir konu” diyerek solak örneklemlerle inceleme yapacaklarını söyledi.