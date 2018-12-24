Dijital bir gözlük takıp üç boyutlu sanal bir dünyada hareket edebildiğiniz teknolojinin adı nedir?
Günümüzün akıllı cihazları ve teknolojileriyle birçok şeyi olduğumuz yerde denemek mümkün. Öyle ki oturduğumuz yerden binlerce farklı ortama girebiliyoruz. Peki, dijital bir gözlük takıp üç boyutlu sanal bir dünyada hareket edebildiğiniz teknolojinin adı nedir?
Dijital bir gözlük takıp üç boyutlu sanal bir dünyada hareket edebildiğiniz teknolojiye sanal gerçeklik (virtual reality) adı veriliyor. Sanal gerçeklik, insanların hem keşfedip hem de etkileşime girebildiği üç boyutlu bilgisayar teknolojileri ile oluşturulmuş ortama verilen isimdir. Çoğu sanal gerçeklik ortamı bir bilgisayar ekranı yoluyla edinilen görsel tecrübelerden ibarettir. Bunun yanında bazı ortamlar duyma, hareket gibi başka duyulardan da yararlanır. Buradan yola çıkarak sanal gerçeklik kavramının gerçek dışı bir yaşam formu olduğu da düşünülemez. Aksine terimden gerçek yaşamın uç noktalarının sanal bir gerçeklik üstünde birbirine dokunduğu ortam algılanmalıdır. Farklı markalar tarafından pazara sunulan sanal gerçeklik gözlüğü ise telefon , bilgisayar ve diğer birçok aygıtın ekran görüntüsünü daha gerçekçi için tasarlanmış teknolojik gözlüklerdir.
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