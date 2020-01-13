Digiturk Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

Digiturk, birçok kanala sahip televizyon ve abonelik platformudur. Her yıl pek çok lig ve devlerin ligine ev sahipliği yaparak futbol taraftarların tercih ettiği bir markadır. Spor kanallarına ek olarak, belgesel, dizi, çocuk, film, müzik ve TV şovları gibi birçok yayın yapan Digiturk’ün kanal türü ve hizmetleri bulunmaktadır. Digiturk ile ilgili müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.

Digiturk Müşteri Hizmetleri

Çevrimiçi işlemleri web sitesi üzerinden girebilir ve öğrenmek istediğiniz bilgilere erişebilirsiniz. Müşteri servis numarasını istediğiniz zaman arayabilir, teknik destek veya bilgi alabilirsiniz.

Digiturk, 0212 ile başlayan bir çağrı merkezi irtibat numarasına sahiptir. Bu çağrı merkezi aracılığıyla aboneliğinizle ilgili tüm soru ve bilgilere erişebilir, teknik sorunlar ve hatalar hakkında ayrıntılı bilgi alabilir, ödenmemiş ve mevcut borcunuzu öğrenebilirsiniz. Soru, öneri ve şikayetlerinizi kolayca rapor edebilirsiniz.

Digiturk müşteri hizmetleri aracılığı ile yapabileceğiniz işlemler;

- Abonelik başvurusu

- Abonelik sonlandırma veya nakil

- Fatura ödeme

- Fatura sorgulama

- Paket bilgisi ve değişikliği

- Yayın sorunları ve teknik destek

- Bilgi güncelleme

Digiturk Müşteri Hizmetleri Numarası

Digiturk, müşteri servis hizmetleri olan bir firmadır. Herhangi bir müşteri servis numarasından destek talep edebilirsiniz. 0212 473 73 73 numaralı telefondan aktif olarak iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca, iletişim formunu kullanarak İnternet üzerinden işlem yapabilirsiniz. Digiturk, müşteri taleplerine uygun şekilde çözümler sunan bir müşteri hizmetlerine sahiptir.

Digiturk'ü İnternet'e bağlayarak dünyanın her yerinden TV izleyebilirsiniz. Bu özellikleri hiçbir ek ücret ödemeden kullanabilirsiniz. Digiturk işlevlerini kullanarak, istediğiniz zaman canlı yayını durdurabilir, geri sarabilir veya devam ettirebilirsiniz. Uzaktan kayıt işlevini kullanarak evden uzakta olsanız bile izlemek istediğiniz programları kaydedebilirsiniz. Teknolojiyi ve TV seyretme imkanını birleştiren Digiturk, yapılandırmaya bağlı olarak aylık ödemelerini belirliyor ve müşterilerine sunuyor.

Digiturk Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Digiturk müşteri servis numarasına sahiptir. Herhangi bir müşteri servis numarasından destek talep edebilirsiniz. 0212 473 73 73 numaralı telefondan aktif olarak iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca, iletişim formunu kullanarak İnternet üzerinden işlem yapabilirsiniz. Digiturk, müşteri memnuniyetine büyük önem veren ve olası sorunların hızlı ve pratik şekilde çözümüne ulaştıran bir televizyon platformudur.

Digiturk Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

İstediğiniz kanallara göz atmanıza yardımcı olan Digiturk kampanyaları oldukça fazladır. İhtiyaçlara uygun şekilde paket seçenekleri bulunan Digiturk paketleri hakkında da müşteri temsilcilerine bağlanarak bilgi alabilirsiniz.

Doğrudan Digitürk desteğine bağlanmak için 0212 473 73 73 telefon numarasından müşteri hizmetleri bölümünü arayabilirsiniz. Çağrı merkezi ile iletişim kuramazsanız, menüde 0 tuşuna basarak bağlanmayı deneyin. Digiturk ayrıca 200'den fazla kanala sahiptir; Digiturk Plus, Digiturk HD ve Digiturk IQ da mevcuttur. Bu kanallar HD ve 4K yayın kalitesine sahiptir. Digiturk, 2016 yılının son çeyreğine ait istatistiklere göre toplam 2.669.757 aboneye sahiptir. Şirket 13 Ocak 2017 tarihinde kanallarını güncellemiştir.

Digiturk Hakkında

1999 yılında kurulan Digiturk, dijital televizyon yayıncılığında Türkiye’de faaliyetlerine başlamıştır. Digiturk, kurulduğundan bu yana yüzlerce televizyon, radyo, müzik ve interaktif kanalı birleştirerek dijital görüntü ve ses kalitesiyle bir platform haline gelmiştir.

Digiturk, Türkiye'nin yanı sıra, dünyadaki birçok ülkeye ve Avrupa'nın önde gelen dijital yayıncılık platformları arasında yer almaktadır. Digiturk, 2016 yılı itibariyle 5 kıtada 43 ülkede faaliyet göstermektedir.