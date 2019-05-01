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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.05.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Didim'de 'Hazine' arazilerini talan ettiler! Çok sayıda gözaltı var…

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Didim'de 'Hazine' arazilerini talan ettiler! Çok sayıda gözaltı var…

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Hazine arazilerini talan ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 4 kamu personelinin de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Didim'de, Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait Hazine arazilerinin usulsüz şekilde işgal edildiği iddiası üzerine Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 5'inci operasyon düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelilere yönelik Ankara, İzmir, Aydın, Mardin, Mersin ve İstanbul'da dün düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan A.Y. (51), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda görevli uzman memurlar S.Y.K. (46) ve M.S.Y. (64), İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli mühendis Ö.Ü. (43) ile diğer şüpheliler S.S. (42), T.G. (30), T.F. (41), M.R.Y. (42), Ö.A.P. (45), M.D. (61), M.İ. (58), E.Y. (50), A.D.Ü. (59), S.T. (45) ve M.Ş. (46) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ele geçirilen dijital materyaller, belgeler ve banka hesapları da incelemeye alındı.

'TALANDA, GENİŞ ÇAPLI BİR ŞEBEKE VAR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Hazine arazilerinin talan edilmesinde, aralarında bürokratlar, belediye çalışanları, muhtarlar ve çok sayıda kişinin bulunduğu geniş çaplı bir şebeke var. Talan edilen alanda bir turizm yatırımı planlanıyor. Özel turizm gelişim bölgesi ilan edilen alanı kim talan ettiyse, hesabını verecek" dedi.

8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Hazine arazilerinin talan edilmesi nedeniyle daha önce çeşitli tarihlerde düzenlenen 4 ayrı operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden, 2'si eski muhtar, 8 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı. Diğer 41 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Didimde Hazine arazilerini talan ettiler Çok sayıda gözaltı var…


 

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