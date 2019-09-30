Didim’de FETÖ operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDidim’de FETÖ operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı
GeriGündem Didim’de FETÖ operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
30.09.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Didim’de FETÖ operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Didim’de FETÖ operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Didim ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında polisin yaptığı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar kapsamında 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra haklarında FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında soruşturmalar yapılan şahısların, cezaevlerinden çıktıktan sonra FETÖ/PDY terör örgütünü elebaşının talimatlarına uyarak yeniden yapılandıkları belirlendi.

Şahısların terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 27 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 24 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile sekiz farklı rulolar halinde toplamda 14 bin 500 TL ve 105 Euro para ele geçirildi.

Ele geçirilen paraların; firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşılama, FETÖ'ye destek veren ve maddi durumu iyi olmayanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımda bulunma amaçlı toplandığı belirlendi. Yine yapılan aramalarda 2 adet sahte pasaport ele geçirilerek, şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde kullanmak amacıyla kendi adlarına kayıtlı GSM hatları haricinde yabancı uyruklu şahıslar adına olan GSM hatlarını kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerden iki şahıs gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Gözaltına alınan diğer şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstiklal Caddesi'nde öldürülmüştü! Halit Ayar cinayetinde yeni gelişme
Ankara'da halk otobüsü durağa girdi! 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği o listeyi duyurdu! İşte o okullar...
İstanbul'daki 5.8'lik depremden yeni görüntü! THY görevlisi yolcuyu böyle korudu