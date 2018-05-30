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    Didim açıklarında yata operasyon! Suçüstü yakalandılar…

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    30.05.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:

    Aydın, Didim açıklarında bir yattan başta bir yata uyuşturucu transferi yapıldığını belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda yatın zulalarında 260 kilo skunk ele geçerken, 10 kişi gözaltına alındı.

    Didim açıklarında yata operasyon Suçüstü yakalandılar…İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmada, Aydın, Didim açıklarında bir yattan başta bir yata uyuşturucu transferi yapıldığını belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyonda yatın zulalarında 260 kilo skunk ele geçerken, 10 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa'dan deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, elebaşılığını S.Ç'nin yaptığı çetenin uyuşturucuları yatla getireceği ve Aydın açıklarında başka bir yata transfer edeceği belirlendi.

    Yapılan takipte, uyuşturucu transferinin gerçekleştiği belirlenince operasyon başlatıldı. Aydın Didim Akbük açıklarında 27 Mayıs 2018 günü operasyon düzenlendi. Yatta yapılan aramada, zulalarda 260 kilo skunk ele geçti. Yat ve çete üyelerinin bulunduğu Aydın, İstanbul ve İzmir'deki adreslere düzenlenen baskınlarda çete elebaşı S,Ç. ile diğer çete üyeleri N.A, F.G, M.P, N.G, S.K, M.A.A, R.Y, C.Ç ve F.A gözaltına alındı.

    Didim açıklarında yata operasyon Suçüstü yakalandılar…


    Etiketler: gündem
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