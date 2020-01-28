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Kadir ÖZEN (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:01,Son Güncelleme:/

Didim açıklarında 129 kaçak göçmen yakalandı

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Didim açıklarında 129 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinden lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 129 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, geçen pazar ve pazartesi günü 3 ayrı lastik bot durdurdu. Yapılan kontrollerde 68'i Suriye, 40'ı Filistin, 12'si Kongo, 5'i Mısır, 1'i Irak, 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Somali, 1'i Senegal uyruklu toplam 129 kaçak göçmen yakalandı.

64'ü erkek, 18'si kadın, 47'si çocuk olan kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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