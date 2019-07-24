Didem Madak kimdir? Ölüm yıl dönümünde anılıyor
Didem Madak, aramızdan ayrılışının 8 yılında anılıyor. Henüz 41 yaşında yakalandığı kanserden hayatını kaybeden Madak, sosyal medya kullanıcıları tarafından 2011’de genç yaşında aramızdan ayrılan Didem Madak’ın henüz tanımayanlar için hayatına dair bilgileri derledik. İşte, Didem Madak’ın hayatına ilişkin bilgiler
Didem Madak, 8 Nisan 1970 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Annesi Füsun Hanım 38 yaşındayken beyin kanseri yüzünden yaşamını kaybetti. O yıllarda Didem Madaj 12, kızkardeşi Işıl ise 7 yaşındaydı. Didem Madak’ın şiirlerinde annesizliğin yarattığı trajedi hissedilmektedir. Türkiye'deki ilk öğreniminin ardından, babasının diplomatik görevle gittiği Cenevre-İsviçre'de, College Calvin lisesinde orta öğretimini tamamladı.
1980-84 yılları arasında Amerika'da California State University, Long Beach Üniversitesi'nin Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Türkiye'ye döndükten sonra, ODTÜ'de yüksek lisansa başladı ve önce ODTÜ'de, sonra da Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İlk şiirleri Sombahar ve Ludingirra dergilerinde yayımlandı. Grapon Kâğıtları isimli ilk kitabı İnkılap Kitabevi Şiir Ödülü'nü aldı. İngilizce ve Fransızcadan çeviriler yaptı. John Updike'ın S. adlı romanının çevirisi 1992 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından basıldı.
Şiirleri Öküz, Ludingirra ve Sombahar dergilerinde yayımlandı. İlk kitabı olan Grapon Kâğıtları İnkılap Kitabevi Şiir Ödülü’nü kazandı. 2005 yılında, eşi Timur’la evlendi ve 3 yıl sonra da annesinin adını verdiği kızı Füsun’u dünyaya getirdi.
1990 kuşağının en iyi şairleri arasında gösterilen Didem Madak 24 Temmuz 2011 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi 25 Temmuz Pazartesi öğle namazından sonra Şişli Camii'nden kaldırıldı. Edirnekapı Mısır Tarlası Mezarlığına defnedildi.
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