Didem Engin kimdir? Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Didem Engin'in hayatı

CHP milletvekili Didem Engin'in kim olduğu, Cumhurbaşkanlığına aday adayı olduğunu açıklamasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar, Didem Engin'in kim olduğunu sorgulamaya başladı. İşte, Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylık açıklaması yapan ikinci isim olan Didem Engin hakkında merak edilen detaylar...

DİDEM ENGİN KİMDİR?

13 Haziran 1977 tarihinde başkent Ankara'da dünyaya gelen Didem Engin'in babasının adı Fazıl Mümtaz, annesinin adı Meral'dir. Lise eğitiminin ardından, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü'nü bitiren Didem Engin, yüksek lisans eğitimini Belçika Bruges'deki College of Europe'da Avrupa Birliği ve Ekonomi alanından tamamladı.

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin kurulmasında görev alan Didem aynı zamanda bir girişimcidir. 26 yaşındayken kurduğu danışmanlık şirketiyle ihracat geliştirme ve yatırım danışmanlığı hizmetleri de veren Engin, DEİK Türk-Fransız, Türk-Çin, Türk-Hint ve Türk-Hong Kong İş Konseylerinde Başkan Yardımcılığı, Türk-İngiliz ve Türk-Alman İş Konseylerinde ise Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Didem Engin, çok iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce, orta düzeyde İspanyolca ve Latince bilmektedir.