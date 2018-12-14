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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mücahit YOLCU- Serdar SUNAR/DHA
14.12.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

Alarm! Su seviyesi yükseldi, baskınlar başladı...

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağın kazaen kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükseldi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ni su bastı.

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  • Diyarbakırda su seviyesi yükseldi
  • Diyarbakırda su seviyesi yükseldi
  • Diyarbakırda su seviyesi yükseldi
  • Diyarbakırda su seviyesi yükseldi
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Nehir kıyısındaki birkaç iş yeri ile eşyalarının suya gömüldüğü bölgedeki bazı hayvan akıntıya kapılıp telef oldu, bazı canlılar ise kıyıya vurdu. Kriz masası oluşturulan kentte görevliler, nehrin geçtiği 5 ilçedeki vatandaşları uyarmayı sürdürürken tahliye edilmesi gereken 270 milyon metreküp sudan 50 milyon metreküpü aktı.

Bölgede son günlerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Dicle Barajı'ndaki fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacıyla dolusavaktaki 3 radyal kapaktan biri, dün akşam saat 18.30 sıralarında kazara yerinden koptu. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nce verilen bilgi üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde de belediye ve cami hoparlörleri aracılığıyla yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar uyarılarak, nehir yatağından uzak durmaları istendi. Yetkililerin uyarısıyla nehir kıyısında bulunan evlerinden çıkan vatandaşlar, geç saatlere kadar dışarıda ateş yakarak bekledi. Kıyıda iş yerleri bulunan esnaf ise eşyalarını su kenarından uzaklaştırdı. Bazı vatandaşların, yakınlarının yanına gittiği kentte valilik bünyesinde de kriz masası oluşturuldu.

Diyarbakır’da kriz masası oluşturuldu Pazar gününe kadar sürecek…
Diyarbakır’da kriz masası oluşturuldu! Pazar gününe kadar sürecek…

SU 4 METRE YÜKSELDİ; HEVSEL BAHÇELERİ İLE KIYIYI SU BASTI

Ekiplerin anonslarla uyardığı Dicle Nehri kıyısındaki Diyarbakır'ın Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde oturan vatandaşlar, sabah güne suyun yükselmesini fark ederek uyandı. Tazyikli şekilde akan nehirdeki su seviyesi, 4 metre yükseldi. Diyarbakır kent merkezinde ve Dicle Nehri'nin içinden geçtiği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ile iş yerlerini de su bastı. Nehir kıyısındaki iş yerlerine ait kulübe ve eşyaların suya gömüldüğü bölgedeki bazı hayvanlar akıntıya kapılıp telef oldu, bazıları ise kıyıya vurdu. Tarihi On Gözlü Köprüsü altında akıntıyla suya düştüğü belirtilen bir yılan da vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Suyun yükselmesiyle kıyıdaki iş yerleri ile bahçelerde hasar meydana geldi.

VALİ: 3 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından "Suyun tahliyesinin yaklaşık 3 gün sürmesi beklendiğinden yetkili makamlar tarafından bildirilmesine kadar bu hassasiyetin sürdürülmesi ve tedbirlerin terk edilmemesi can ve mal emniyeti için çok önemlidir. Bütün vatandaşlarımızın dikkatine sunarım" paylaşımında bulundu.

270 MİLYON METRÜKÜP SU TAHLİYE EDİLECEK

Barajdaki  270 milyon metreküp suyun boşaltılmasının ardından kapağın onarılacağı belirtilirken, dün geceden itibaren 50 milyon metreküp suyun tahliye edildiği ifade edildi. Kriz masası oluşturulan kentte görevliler, nehrin geçtiği 5 ilçedeki vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Yetkililer, tahliyesi süren 270 milyon metreküp suyun pazar gününe kadar tamamlanıp, kapağın yeniden takılacağını belirtti. Valilik bünyesinde kriz masası oluşturulan kentte, güvenlik, belediye ve kurtarma ekipleri de önlemlerini sürdürüyor.

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