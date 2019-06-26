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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.06.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

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Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde arkadaşları ile serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren ve akıntıda kaybolan 20 yaşındaki Salih Karakoyun'un cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Cizre'de üç gün önce öğlen saatlerinde arkadaşları ile birlikte Nur Mahallesi, Tank Taburu mevkiinden geçen Dicle Nehri'ne serinlemek amacı ile giren 20 yaşındaki Salih Karakoyun akıntıya kapılarak suda kayboldu. Vatandaşların yaptığı arama çalışmalarda sonuç vermeyince yetkililer tarafından AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri ilçeye çağrıldı.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekiplerinin üç günden bu yana bu yana yapmış olduğu arama çalışmaları neticesinde nehirde kaybolan Salih Karakoyun'un cesedi kaybolduğu alanın 500 metre ilerisinde bulundu.

Kayıp gencin cenazesinin nehirden çıkarılması ile birlikte Karakoyun'un ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Salih Karakoyun'un cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

 

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