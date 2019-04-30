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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

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DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

DİB-MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM, 2018- 2019 takvimiyle 13 Nisan'da yapılan DİB-MBSTS sonuçları için tarih verdi. Peki, DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS), 13 Nisan'da gerçekleşti. 81 il merkezinde yapılan ve 90 dakika süren sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan bir test uygulandı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentiler arttı. Peki, DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç tarihi için hatırlatmada bulundu. Sınav takvimine göre, 13 Nisan'da yapılan DİB - MBSTS sonuçları 7 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM sonuç açıklama sistemi olan 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden erişime açılacak.

 

 

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