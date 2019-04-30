DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
DİB-MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM, 2018- 2019 takvimiyle 13 Nisan'da yapılan DİB-MBSTS sonuçları için tarih verdi. Peki, DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS), 13 Nisan'da gerçekleşti. 81 il merkezinde yapılan ve 90 dakika süren sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan bir test uygulandı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentiler arttı. Peki, DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç tarihi için hatırlatmada bulundu. Sınav takvimine göre, 13 Nisan'da yapılan DİB - MBSTS sonuçları 7 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM sonuç açıklama sistemi olan 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden erişime açılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle