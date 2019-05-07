DİB MBSTS sonuçları açıklandı! MBSTS sorgulama ekranı
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile ÖSYM birlikteliğiyle düzenlenen Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. MBSTS sonuçları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulanabilecek.
DİB MBSTS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte, MBSTS sonuçları için ÖSYM'den gelen o açıklamalar;
13 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS)değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
MBSTS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU YÖNELTİLDİ?
Adaylar, MBSTS'de aşağıdaki sorulara yanıt verdi;
Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi) 6 soru
Tefsir- 7 soru
Akaid ve Kelam- 7 soru
Fıkıh ve İlmihal- 20 soru
Hadis- 7 soru
Siyer ve İslam Tarihi- 8 soru
Dinler Tarihi- 2 soru
Mezhepler Tarihi- 3 soru
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