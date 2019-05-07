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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

DİB MBSTS sonuçları açıklandı! MBSTS sorgulama ekranı

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DİB MBSTS sonuçları açıklandı! MBSTS sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile ÖSYM birlikteliğiyle düzenlenen Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. MBSTS sonuçları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulanabilecek.

DİB MBSTS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte, MBSTS sonuçları için ÖSYM'den gelen o açıklamalar;

13 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS)değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına  07 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

MBSTS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ KONULARDAN KAÇ SORU YÖNELTİLDİ?

Adaylar, MBSTS'de aşağıdaki sorulara yanıt verdi;

Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi) 6 soru 
Tefsir-  7 soru
Akaid ve Kelam-  7 soru
Fıkıh ve İlmihal-  20 soru
Hadis- 7 soru
Siyer ve İslam Tarihi- 8 soru
Dinler Tarihi- 2 soru
Mezhepler Tarihi- 3 soru

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