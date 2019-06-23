Diaspor kristali nedir?
Diaspor ya da Diyaspor isimleri ile bilinen kristal madde, Türkiye için büyük bir öneme sahiptir. Türkiye dışında pek bulunmayan diaspor kristali, süstaşları arasında popülariteye sahiptir. Peki, Diaspor kristali nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Türkiye'den başka dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan iri şeffaf kristal diasporların AlO(OH) ülkemiz süstaşları arasında büyük bir önemi vardır.
Menderes masifinin örtü birimlerini oluşturan Menteşe formasyonu içerisinde yeralan ve Bafa Gölü'nün güneyinde bulunan Küçükçamlıktepe ocağı metaboksit yatakları, süstaşı kalitesinde diaspor kristalleri içermektedir.
Renk ve Şeffaflık, Beyaz, yeşil, sarı, leylak, pembe ve kahverengi gibi değişik renk ve renk tonlarında, mangan diyaspor ise gülkırmızısı; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Dilinimi, sertliği ve levhamsı şekli ile ayrılabilir.
Bulunuşu, Diyaspor, boehmit ve gibbsit ile birlikte önemli bir boksit bileşenidir. Korund ve zümrüt içeren yataklarda, klorit şistlerde, metamorfik kireçtaşlarında ve altere magmatik kayalarda bulunur.
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