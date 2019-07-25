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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin kimdir?

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DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin kimdir?

Hüseyin Keskin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) genel müdürlüğüne atanmasının ardından internet üzerinden araştırılan isim oldu. Peki, DHMİ yeni genel müdürü Hüseyin Keskin kimdir ve kaç yaşında? İşte, Hüseyin Keskin hakkında bazı bilgiler

Hüseyin Keskin, DHMİ Genel Müdürü olarak atanmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Daha önce İGA'nın İcra Kurulu Başkanlığına da getirilen Hüseyin Keskin, havacılık alanında birçok görevde bulundu.

Pertevniyal Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Keskin, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Yine aynı üniversitede finansman alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

8 Ağustos 2016 yılında Havacılık sektöründe birbirinden önemli projelere imza atan Hüseyin Keskin, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin İcra Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Türk Hava Yolları’nda Yer İşletme Başkanı olarak çalışan ve Türkiye’nin en büyük yer işletme şirketi TGS’de Kurucu Genel Müdürlük yapan Keskin, İGA Havalimanına atanmadan önce sırası ile; TAV Park Genel Müdürlüğü, İDO Genel Sekreteri, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu’nun Havacılık ve Yer İşletmeden sorumlu danışmanlığı görevlerinde bulundu. Hüseyin Keskin, TAV’ın yapımını gerçekleştirdiği Medine Havalimanı projesinde yönetim adına görev yaparak, havalimanı işletmesinin hayata geçirilmesine katkı sağladı.

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